Với tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 đạt 11,22%, tỉnh Hưng Yên tiếp tục giữ vững vị trí trong Top 7 địa phương cao nhất cả nước và nằm trong nhóm 12 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng 2 con số. Cùng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vươn lên Top 4 toàn quốc, tỉnh đang khẳng định mạnh mẽ vị thế là một trong những cực tăng trưởng năng động và bứt phá hàng đầu của cả nước.

Hưng Yên giải ngân đầu tư công vươn lên Top 4 cả nước. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đức Tải cho biết, trong 9 tháng năm 2026, mặc dù bối cảnh thế giới biến động phức tạp với xung đột, biến động chính sách và lạm phát tăng cao, cùng những thách thức lớn đối với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong việc đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời chủ động rà soát, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" cho doanh nghiệp. Đặc biệt, sự đồng hành tích cực, chủ động ứng phó và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, kết hợp cùng sự nỗ lực của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đã tạo động lực quan trọng giúp tỉnh khơi thông các nguồn lực và phát triển vững chắc.

Làm rõ thêm về các động lực phát triển trụ cột, theo ông Nguyễn Đức Tải, công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế địa phương. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 đạt 422.766 tỷ đồng, tăng 14,87%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,7%. Tỉnh đã thành lập mới 3 khu công nghiệp (Tân Dân, Số 08, Số 10) và 4 cụm công nghiệp (Hải Triều, Việt Bắc, Đô Lương và Đông Đô). Công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy, thu hút đầu tư xây dựng và phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đã phát huy hiệu quả nổi bật, đến nay đã giải phóng mặt bằng trên 1.000 ha, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu và thu ngân sách của tỉnh cũng ghi nhận quy mô lớn, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 223.151 tỷ đồng (tăng 17,5%); kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 19,7 tỷ USD (tăng 29,6%). Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 52.874,3 tỷ đồng (đạt 62,8% dự toán); trong khi đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 28.327,5 tỷ đồng, vươn lên thuộc Top 4 toàn quốc.

Cùng với đó, tỉnh cũng đang tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; quy chế Khu công nghệ cao; đồng thời, ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, khởi công và khánh thành nhiều công trình trọng điểm trong năm 2026 nhằm tạo năng lực sản xuất mới.

Về môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh, từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút 238 dự án đầu tư mới và 154 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 68.180 tỷ đồng và 1.905 triệu USD (trong đó có 56 dự án FDI mới với tổng vốn 814 triệu USD).

9 tháng, tỉnh có 4.008 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 44.212 tỷ đồng, cùng 718 doanh nghiệp khôi phục hoạt động. Các chỉ số như PCI duy trì trong nhóm 13 tỉnh, thành phố "khá" (thành phần Kinh tế số và Cạnh tranh bình đẳng xếp thứ 2 toàn quốc), PAR INDEX xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố và chỉ số SIPAS nằm trong Top 4 cả nước đã phản ánh rõ nét hiệu quả của cải cách hành chính và tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Hưng Yên tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp và hoàn thiện hạ tầng; triển khai Đề án xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại; tháo gỡ khó khăn cho các dự án quy mô lớn; đẩy nhanh thi công các tuyến giao thông trọng điểm (đại lộ Bắc - Nam, tuyến kết nối CT.16 đi sân bay Gia Bình, đường 2 bên sông Điện Biên...); đồng thời, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp về cung - cầu, thương mại điện tử, nguồn điện và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài và hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo trước Tết Nguyên đán.