Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cơ bản duy trì ổn định. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.420 tỷ đồng; doanh thu bán hàng và dịch vụ đạt 5.450 tỷ đồng; đóng góp cho ngân sách nhà nước 99 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đang sử dụng 3.110 lao động, với mức lương bình quân từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm. Ban Quản lý đã tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 3 dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng mới; đang thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 4 dự án. Đến nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế có 96 dự án đầu tư, gồm 5 dự án FDI và 91 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký khoảng 12.293 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tiếp tục duy trì, với tổng kim ngạch đạt 685,89 triệu USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng số phương tiện chở hàng đạt 14.765 lượt.

Những kết quả đạt được đã khẳng định các khu công nghiệp và khu kinh tế tiếp tục phát huy tốt vai trò là động lực quan trọng trong phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương; tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh tặng hoa chúc mừng đại diện các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Một số dự án còn chậm tiến độ; doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, vận hành, tiêu thụ sản phẩm. Một số nhà máy chưa đạt quy mô công suất và hiệu quả theo kế hoạch; quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư tại một số khu vực còn hạn chế.

Trong 3 tháng cuối năm, Ban Quản lý tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhữ Khê - Đội Cấn và Khu công nghiệp Tam Đa; hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu, thực hiện thủ tục đầu tư. Đồng thời, theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, gắn với thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết, tạo quỹ đất sạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan; đồng thời tăng cường quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường; kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ các dự án. Các nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đề nghị chủ động chuẩn bị nguồn lực để triển khai dự án theo tiến độ, doanh nghiệp duy trì sản xuất, nâng năng suất, sản lượng và giá trị sản xuất công nghiệp.

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh tặng hoa chúc mừng đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.