Campuchia bắt đầu xuất khẩu gạo trực tiếp đến Philippines bằng đường biển

Ảnh minh họa: Liên đoàn Lúa gạo Campuchia

Tờ Khmer Times ngày 6/10 đưa tin, lô hàng 20.000 tấn gạo Campuchia có trị giá hơn 10 triệu USD, đang được vận chuyển từ Cảng đa năng Kampot (tỉnh Kampot, Campuchia) đến 4 cảng của Philippines (Subic, Cagayan de Oro, Zamboanga và Bataan).

Lô hàng do công ty xuất khẩu gạo Signature Rice của Campuchia vận chuyển, được thực hiện thông qua tuyến đường biển trực tiếp mới, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển từ khoảng 21 ngày xuống còn từ 5 đến 7 ngày.

Trả lời phỏng vấn báo Khmer Times, ông Chan Pich, Giám đốc điều hành của Signature Rice, cho biết: “Philippines là một thị trường gạo lớn và chúng tôi nhận thấy tiềm năng còn rất lớn so với lượng gạo chúng tôi đang xuất khẩu hiện nay”.

“Những gì chúng tôi đang xây dựng là một tuyến đường cung ứng cho phép vận chuyển khối lượng lớn hơn một cách trực tiếp, thường xuyên và cạnh tranh, nhờ đó gạo Campuchia có thể chiếm được thị phần lớn hơn tại thị trường này”, ông nói thêm.

Lô hàng mới nhất là một phần trong kế hoạch mở rộng quy mô lớn xuất khẩu của Signature Rice. Công ty đặt mục tiêu xuất khẩu 60.000 tấn gạo sang Philippines trong quý 4/2026, bao gồm 40.000 tấn dự kiến được vận chuyển ​​vào tháng 11 và tháng 12.

Việc mở rộng này diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu gạo Campuchia sang Philippines đã tăng đáng kể trong năm nay. Theo dữ liệu từ Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), xuất khẩu gạo của Campuchia sang Philippines đã tăng từ mức 1.620 tấn trong tháng 1/2026 lên 35.450 tấn trong tháng 9. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Philippines đã nhập khẩu 157.552 tấn gạo Campuchia, gần bằng lượng nhập khẩu 159.946 tấn của Việt Nam trong cùng kỳ.

Ông Chan Pich cho rằng Campuchia nên tập trung xây dựng các thỏa thuận cung ứng ổn định và lâu dài với Philippines để chiếm được thị phần lớn và ổn định, đáp ứng nhu cầu nhập khẩu gạo của nước này.

Việc Campuchia mở rộng xuất khẩu gạo sang Philippines được thúc đẩy sau khi hai nước ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp tại Manila vào tháng 02/2025, trong đó xác định rõ khuôn khổ tăng cường thương mại và hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.

Lô hàng xuất khẩu của Signature Rice cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo mỗi năm mà chính phủ đã đặt ra từ năm 2015, khi đó tổng lượng xuất khẩu chỉ đạt 538.396 tấn. Theo thống kê của CRF, trong 8 tháng đầu năm 2026, Campuchia đã xuất khẩu tổng cộng 792.212 tấn gạo ra thị trường quốc tế, tăng 67,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Thạch Thu