Sắp diễn ra chuỗi sự kiện ngành Công Thương 8 tỉnh, thành phố phía Nam

Theo Kế hoạch của UBND TP. Hồ Chí Minh, chuỗi sự kiện gồm ba hoạt động: Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII diễn ra ngày 22/10/2026; Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI diễn ra ngày 23/10/2026; Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam - TP. Hồ Chí Minh năm 2026 diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/2026.

Các hoạt động được tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ, với sự tham gia của 8 địa phương gồm TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, TP. Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Hội nghị cũng nhận diện những động lực tăng trưởng từ nay đến năm 2030, như sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tiêu dùng nội địa, hạ tầng năng lượng, logistics, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Hội nghị ngành Công Thương lần thứ XII có quy mô khoảng 250 đại biểu, với chủ đề "Đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng nhằm khơi thông nguồn lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030". Tại diễn đàn này, các địa phương sẽ cùng đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại của vùng. Hội nghị cũng nhận diện những động lực tăng trưởng từ nay đến năm 2030, như sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tiêu dùng nội địa, hạ tầng năng lượng, logistics, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Sở Công Thương các địa phương sẽ trình bày tham luận về kịch bản tăng trưởng, sáng kiến liên kết vùng, tổ chức không gian phát triển ngành và kinh nghiệm vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các vướng mắc trong phân cấp, phân quyền quản lý ngành sẽ được tổng hợp để kiến nghị Bộ Công Thương giải quyết. Lãnh đạo Bộ cũng sẽ trực tiếp giải đáp kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hội nghị chú trọng tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã. Trọng tâm là nâng cao năng lực sản xuất và khả năng tham gia chuỗi cung ứng liên vùng.

Tiếp nối là Hội nghị Khuyến công khu vực phía Nam lần thứ XVI, với chủ đề "Đổi mới công tác khuyến công, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới". Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị, quy mô khoảng 250 đại biểu.

Ngoài các địa phương phía Nam, hội nghị còn có đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công các tỉnh, thành phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tham dự. Hội nghị sẽ đánh giá kết quả hoạt động khuyến công năm 2025 và 9 tháng năm 2026. Từ đó, các đơn vị đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khuyến công, trong bối cảnh khung chính sách đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 235/2025/NĐ-CP.

Song song với hai hội nghị trên là Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu diễn ra trong 5 ngày, với khoảng 350 gian hàng tiêu chuẩn. Trong đó, 300 gian được hỗ trợ từ kinh phí khuyến công quốc gia, dành cho khu trưng bày của các địa phương và hoạt động livestream quảng bá sản phẩm.

Hội chợ có nhiều loại sản phẩm, từ hàng OCOP, VietGAP, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ đến máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Các cơ sở công nghiệp nông thôn có thể tận dụng hội chợ để quảng bá thương hiệu, gặp nhà phân phối, ký hợp đồng tiêu thụ và mở rộng thị trường.

Để chuỗi sự kiện diễn ra an toàn, hiệu quả, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan. Các đơn vị này bảo đảm công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cung cấp điện và kiểm soát chất lượng hàng hóa tại hội chợ.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, chuỗi sự kiện là dịp để các địa phương phía Nam nhìn lại kết quả phát triển ngành Công Thương. Sự kiện cũng góp phần tăng cường liên kết vùng, khơi thông nguồn lực và tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn mới.