Bộ Nông nghiệp và Môi trường rút ngắn hơn 9.000 ngày giải quyết thủ tục hành chính, giảm 5.318 tỷ đồng
Chỉ sau gần 2 năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cắt giảm 629 thủ tục, tiết kiệm hơn 9.000 ngày và giảm chi phí hơn 5.300 tỷ đồng...
Sau gần 2 năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cắt giảm và đơn giản hóa được 629 thủ tục hành chính, giảm được 9.007 ngày, đạt tỷ lệ 54,04% thời gian giải quyết thủ tục và cắt giảm 5.318 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 54,81% chi phí tuân thủ.
Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/bo-nong-nghiep-va-moi-truong-rut-ngan-hon-9000-ngay-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-giam-5318-ty-dong-post573423.html