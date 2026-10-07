Bộ Nông nghiệp và Môi trường rút ngắn hơn 9.000 ngày giải quyết thủ tục hành chính, giảm 5.318 tỷ đồng

Vinataba lãi hơn 1.300 tỷ đồng sau thuế trong 6 tháng đầu năm, mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này đến cùng với doanh thu tăng gần 12%, trong khi hàng tồn kho vẫn chiếm hơn nửa tổng tài sản và các khoản phải thu khách hàng tăng mạnh.