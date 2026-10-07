Gần 300 thanh niên đối thoại với Thủ tướng về AI, việc làm

Chương trình “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026” dự kiến diễn ra lúc 14h, ngày 15/10, tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương (Hà Nội), với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Cùng tham dự chương trình, có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan T.Ư; T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam…

Dự kiến, ngày 15/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ đối thoại với thanh niên.

Nội dung đối thoại tập trung vào những vấn đề thanh niên quan tâm trong học tập, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ thanh niên thích ứng với những thay đổi nhanh của thị trường lao động, nền kinh tế số.

Học gì để đáp ứng thị trường lao động?

Một trong những nhóm vấn đề được đặt ra là đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng nghề cho thanh niên.

Kỹ năng số, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động sẽ được trao đổi tại chương trình. Thanh niên cũng có thể nêu những khó khăn trong tiếp cận thông tin về thị trường lao động, học nghề, tìm việc và tự tạo việc làm.

Các nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và khả năng đáp ứng yêu cầu của các ngành, lĩnh vực mới cũng được đặt ra.

AI vào sản xuất, kinh doanh

Ứng dụng AI, chuyển đổi số và công nghệ trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nội dung đáng chú ý của cuộc đối thoại.

Các đại biểu sẽ trao đổi về chính sách hỗ trợ thanh niên nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI trong sản xuất, kinh doanh.

Đổi mới sáng tạo được đề cập ở nhiều lĩnh vực như công nghệ, nông nghiệp, kinh tế xanh, y tế, văn hóa và các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh việc phát triển các mô hình, dự án khởi nghiệp, chương trình cũng đặt vấn đề mở rộng thị trường, thương mại hóa sản phẩm, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực.

Gỡ khó cho người trẻ khởi nghiệp

Với thanh niên khởi nghiệp, các vấn đề về vốn, tín dụng, đất đai, khoa học và công nghệ sẽ được nêu ra để thảo luận.

Chương trình hướng tới việc tạo môi trường để thanh niên phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế mới; khuyến khích người trẻ tham gia các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế.

Gần 300 đại biểu dự kiến tham dự, gồm nhiều nhóm thanh niên như doanh nhân trẻ, công chức, viên chức, công nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên nông thôn, đô thị, dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo và thanh niên khuyết tật.

Trong số này có các doanh nhân trẻ đoạt giải thưởng "Sao Đỏ", "Sao Vàng đất Việt", doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc; cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu; trí thức trẻ, thầy thuốc trẻ, nhà sáng tạo nội dung và thanh niên đoạt các giải thưởng về khoa học, công nghệ, cùng những "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu/ triển vọng".

Kiến nghị được theo dõi sau đối thoại

Các bộ, ngành tham gia được yêu cầu trả lời kiến nghị của thanh niên bằng giải pháp cụ thể, xác định trách nhiệm và hướng xử lý.

Những vấn đề chưa được giải đáp trực tiếp sẽ được trả lời bằng văn bản và tiếp tục được theo dõi sau chương trình.

Kết quả cuộc đối thoại sẽ được tổng hợp để tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo; đồng thời theo dõi việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của thanh niên.

Chương trình được tổ chức theo Luật Thanh niên và Nghị định 13/2021/NĐ-CP ngày 1/3/2021 của Chính phủ.