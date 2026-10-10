Trường Cao đẳng Kiên Giang tuyển sinh gần 2.000 sinh viên chính quy

Hai cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 10/10, Trường Cao đẳng Kiên Giang tổ chức lễ khai giảng các khóa chính quy năm học 2026 - 2027.

Năm học này, trường có hơn 4.000 sinh viên hệ chính quy đang theo học; đồng thời dự kiến đào tạo hơn 6.000 học viên các lớp sơ cấp, ngắn hạn và liên kết đào tạo với các trường đại học trong cả nước.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Quân, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết, năm học mới, trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng tăng thực hành, nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng số và kỹ năng làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

Trường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại diện các tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 2 cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2024 - 2025. UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 1 đơn vị thuộc trường dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2024 - 2025; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể nhà trường, 5 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ.