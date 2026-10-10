Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự khai giảng Trường Đại học Kiên Giang

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh dự khai giảng.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai giảng năm học mới.

Năm học này nhà trường đón hơn 2.000 tân sinh viên khóa 12. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, lấy người học làm trung tâm; gắn chương trình học với nhu cầu thực tiễn, tăng cường thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và hợp tác với doanh nghiệp.

Trường cần phát huy thế mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao giải pháp phục vụ phát triển kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, bảo vệ môi trường và đời sống người dân.

Hội Khuyến học tỉnh An Giang và Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang trao bảng tượng trưng tài trợ học bổng cho nhà trường.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ tặng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nghi thức đón tân sinh viên.

Dịp này, Trường Đại học Kiên Giang vinh danh 2 thủ khoa đầu vào năm 2026. Phan Bình Trọng là thủ khoa xét học bạ với 30 điểm; Ngô Vũ Minh là thủ khoa xét điểm thi tốt nghiệp THPT với 27,34 điểm.

Tại buổi lễ, đại diện 26 sinh viên khóa trước trao bảng tên 26 ngành học cho đại diện tân sinh viên khóa 12, thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ sinh viên. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cũng tài trợ quỹ khuyến học của trường; 20 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng trực tiếp tại buổi lễ.