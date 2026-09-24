Học bổng Vallet chắp cánh ước mơhọc sinh dân tộc thiểu số

Với học sinh dân tộc thiểu số, học bổng Vallet trở thành nguồn động lực lớn trên con đường chinh phục tri thức.

Là ngôi trường có 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc luôn chú trọng tạo môi trường để học sinh phát huy năng lực, nuôi dưỡng ước mơ. Những suất học bổng Vallet được trao cho học sinh có thành tích tốt là sự ghi nhận đối với những cố gắng của các em trong học tập và rèn luyện.

Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 12D1, là 1 trong 8 học sinh được nhận học bổng Odon Vallet, năm học 2025-2026. Em Thảo cho biết: Để đạt được học bổng, em đã cố gắng duy trì kết quả học tập và tích cực rèn luyện trong suốt năm học. Với em, niềm vui lớn nhất là những nỗ lực của bản thân được ghi nhận.

Không chỉ là phần thưởng cho kết quả học tập, học bổng còn giúp học sinh có thêm điều kiện đầu tư cho việc học. Đối với những em đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, khoản hỗ trợ này có thể được sử dụng cho việc bổ sung kiến thức, học tập nâng cao hoặc chuẩn bị hành trang cho bậc học tiếp theo.

Học bổng không chỉ ghi nhận thành tích mà còn là nguồn tài chính giúp học sinh đầu tư cho việc học.

Em Nguyễn Thái Nguyên, học sinh lớp 12A1, dự định sử dụng số tiền từ học bổng để đăng ký một khóa học nâng cao. “Em rất tự hào khi nhận được học bổng Vallet. Với số tiền học bổng, em sẽ đăng ký một khóa học nâng cao về Vật lý để phục vụ việc thi đại học của em”. - Nguyễn Thái Nguyên chia sẻ.

Từ một suất học bổng, những mục tiêu học tập cụ thể được hình thành. Với học sinh dân tộc thiểu số, nhất là những em có hoàn cảnh còn khó khăn, sự tiếp sức này góp phần tạo thêm điều kiện để các em tập trung học tập, phát triển năng lực và tự tin theo đuổi ước mơ.

GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam nhận định: Trong suốt 25 năm qua, Quỹ Học bổng Vallet đã thực hiện sứ mệnh cao cả với mục tiêu hỗ trợ và khuyến khích học sinh, sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc và có tiềm năng, đem lại ảnh hưởng sâu rộng, tích cực, góp phần thúc đẩy giáo dục và sự phát triển của đất nước Việt Nam. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, học bổng Odon Vallet còn là sự ghi nhận đối với quá trình nỗ lực của học sinh. Mỗi suất học bổng được trao cũng là một lời động viên để các em tiếp tục cố gắng, biến những thành tích hôm nay thành nền tảng cho những chặng đường học tập phía trước.

Với 8 học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc được nhận học bổng trong năm học 2025-2026, những phần quà ý nghĩa này tiếp tục góp thêm động lực để các em phát huy năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới những đóng góp tích cực cho gia đình, quê hương sau khi trưởng thành.