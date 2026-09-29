Đổi mới trong tuyên truyền pháp luật cho giới trẻ

Tiểu phẩm tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho thanh thiếu nhi phường Việt Hưng. Ảnh: PV

Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền

Bí thư Đoàn phường Việt Hưng Nguyễn Thị Ngọc Quý cho biết, phần lớn các bạn trẻ chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, đồng thời có ý thức hơn về trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt, trong môi trường số, tinh thần “thượng tôn pháp luật” được giới trẻ thể hiện qua những hành động văn minh như: không chia sẻ thông tin sai sự thật, không xâm phạm quyền riêng tư, xúc phạm danh dự người khác và có trách nhiệm với từng bài đăng, bình luận trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, mạng xã hội vẫn tiềm ẩn những nguy cơ khiến không ít người trẻ dễ vi phạm pháp luật nếu thiếu sự hiểu biết, tỉnh táo. Lượng thông tin khổng lồ trên mạng xã hội chứa đựng nhiều nội dung thiếu chính xác, chưa qua kiểm chứng. Trong khi đó, một bộ phận giới trẻ chưa am hiểu pháp luật, vốn sống ít dẫn đến những hành vi vi phạm đáng tiếc như đăng, phát thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác...

Do đó, các nội dung về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực, nâng cao văn hóa ứng xử trên không gian mạng… cần được tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục.

Bí thư Đoàn phường Việt Hưng Nguyễn Thị Ngọc Quý bày tỏ, Đoàn phường Việt Hưng xác định công tác giáo dục pháp luật phải gần gũi, gắn liền với những tình huống thực tế cuộc sống của thanh thiếu nhi. Thời gian qua, Đoàn phường chú trọng kết hợp tuyên truyền trực tiếp với tuyên truyền trên môi trường số; lồng ghép nội dung pháp luật trong các buổi sinh hoạt Đoàn, sinh hoạt hè, hoạt động của các cơ sở Đoàn, các Liên đội nhà trường và các chương trình dành cho thanh thiếu nhi.

Đoàn phường cũng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, trách nhiệm của thanh niên trong chấp hành pháp luật.

Hình thức sân khấu hóa giúp giới trẻ dễ dàng nắm bắt những kiến thức pháp luật. Ảnh: PV

Chương trình tiêu biểu như “Bình dân học vụ số - Trang bị “lá chắn số” cho tuổi trẻ Việt Hưng” diễn ra vào tháng 8-2026 với sự tham gia của Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương, thành viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Chương trình đã bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, phản bác thông tin xấu, độc và phòng chống tội phạm; bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn phường.

Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu làm báo cáo viên tại chương trình “Bình dân học vụ số - Trang bị “lá chắn số” cho tuổi trẻ Việt Hưng”. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, hình thức tuyên truyền cũng được đổi mới theo hướng trực quan, dễ hiểu, tăng cường hỏi đáp, tình huống thực tế, cuộc thi và các nội dung ngắn trên nền tảng số để thanh niên dễ tiếp cận và ghi nhớ. Một số hoạt động thiết thực như thi tiểu phẩm, thi vẽ tranh, thi rung chuông vàng... để truyền tải thông điệp, kiến thức pháp luật hiệu quả.

Tuyên truyền lưu động về các quy định khi tham gia giao thông. Ảnh: PV

Để công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu

Theo Bí thư Đoàn phường Việt Hưng Nguyễn Thị Ngọc Quý, để công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho giới trẻ đạt hiệu quả lâu dài và đi vào chiều sâu, Đoàn phường Việt Hưng tập trung vào 4 giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, chuyển đổi phương thức tuyên truyền: chuyển mạnh từ truyền đạt một chiều sang đối thoại, giải đáp và cung cấp kỹ năng xử lý các tình huống pháp lý cụ thể mà người trẻ thường gặp phải trong đời sống.

Thứ hai, tận dụng tối đa nền tảng số: đẩy mạnh thiết kế, sản xuất các nội dung pháp luật ngắn gọn, trực quan, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của thanh niên.

Thiếu nhi phường Việt Hưng tham gia cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền pháp luật. Ảnh: PV

Thứ ba, phát huy vai trò nêu gương: đề cao tinh thần tiên phong của cán bộ Đoàn và đoàn viên, thể hiện sự thượng tôn pháp luật bằng hành động và ý thức chấp hành hằng ngày.

Thứ tư, cần tăng cường phối hợp liên ngành: thắt chặt mối liên kết giữa tổ chức Đoàn với nhà trường, gia đình, lực lượng Công an, Tư pháp và các tổ chức xã hội, tạo môi trường giáo dục pháp luật thường xuyên, đồng bộ.

“Những hoạt động tích cực và sáng tạo của Đoàn Thanh niên phường Việt Hưng không chỉ giúp thế hệ trẻ “hiểu luật, tôn trọng luật, sống và làm việc theo pháp luật” mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, an toàn và trách nhiệm”, Bí thư Đoàn phường Việt Hưng Nguyễn Thị Ngọc Quý nhấn mạnh.