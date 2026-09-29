Ngành GD An Giang triển khai giáo dục Trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông

An Giang triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông. Ảnh minh họa: TN.

Sở GD&ĐT tỉnh An Giang tổ chức tập huấn triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông cho cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh qua hình thức trực tuyến.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được Hướng dẫn mục tiêu, cấu trúc Khung nội dung giáo dục AI; yêu cầu cần đạt và tiến trình nội dung từ lớp 1 đến lớp 12; phân biệt nội dung cốt lõi và nội dung mở rộng.

Cùng đó, các báo cáo viên Hướng dẫn tổ chức nội dung cốt lõi với thời lượng 12 tiết/lớp/năm học; triển khai theo các hình thức chuyên đề giáo dục AI, lồng ghép trong môn học, hoạt động giáo dục và hoạt động giáo dục theo nhu cầu.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy; khai thác học liệu và hệ thống ứng dụng AI phục vụ tổ chức dạy học, thực hành và hỗ trợ học sinh.

Đồng thời, trao đổi các nội dung về kiểm tra, đánh giá; sử dụng AI an toàn, có đạo đức và trách nhiệm; bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản quyền, trung thực học thuật và an toàn thông tin trong quá trình triển khai.

Sau tập huấn, các đơn vị tổ chức sinh hoạt chuyên môn, phổ biến nội dung tập huấn và tiếp tục triển khai Kế hoạch số 6244/KH-SGDĐT; bảo đảm nội dung cốt lõi 12 tiết/lớp/năm học, lựa chọn hình thức triển khai phù hợp, đồng thời thực hiện các yêu cầu về an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản quyền và trung thực học thuật khi sử dụng AI trong nhà trường.