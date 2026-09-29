Học viện Tòa án tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027

Dự buổi lễ có đồng chí Lương Văn Việt, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy TANDTC; đồng chí Lương Ngọc Trâm, nguyên Thẩm phán TANDTC; đại diện lãnh đạo Tòa án Quân sự Trung ương, các đơn vị thuộc TANDTC và Tòa án địa phương. Đến dự và chúc mừng còn có đại diện lãnh đạo các trường: Đại học Luật Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân...

Về phía HVTA có đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc HVTA; đồng chí Đặng Thị Thơm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc HVTA; đồng chí Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc HVTA; các đồng chí trong Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị HVTA, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và các tân sinh viên Khóa 11.

Đồng chí Nguyễn Biên Thùy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC dự và phát biểu chúc mừng

Nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với thực tiễn

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS. TS Nguyễn Đức Hạnh, Giám đốc HVTA chào mừng các tân sinh viên Khóa 11 hệ đại học chính quy ngành Luật, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo TANDTC đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật và tư pháp.

Đánh giá năm học 2025 – 2026, Giám đốc HVTA cho biết, Học viện đã duy trì nền nếp đào tạo, bồi dưỡng; triển khai công tác tuyển sinh; rà soát, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo.

Bước vào năm học 2026 – 2027, trước những yêu cầu mới, Học viện xác định nâng cao thực chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ trung tâm; lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng đầu ra, năng lực thực tiễn và sự trưởng thành của người học làm thước đo hiệu quả đào tạo.

Học viện sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật chương trình theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, kiến thức với năng lực và đào tạo với yêu cầu nghề nghiệp; chú trọng những yêu cầu mới từ cải cách tư pháp, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực tiễn. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu hồ sơ, phân tích bản án, diễn án, thực tập và xử lý các tình huống nghề nghiệp, qua đó đưa thực tiễn xét xử vào giảng đường một cách có hệ thống.

Giám đốc Học viện cũng nhấn mạnh vai trò của đội ngũ giảng viên, chú trọng xây dựng đội ngũ vừa vững về học thuật, vừa am hiểu thực tiễn; phát huy sự tham gia của các Thẩm phán, chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ thực tiễn trong hoạt động đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc HVTA phát biểu tại buổi lễ

Đối với sinh viên, Giám đốc Học viện đề nghị các em phát huy tinh thần tự học, tính kỷ luật và sự bền bỉ; học luật với sự nghiêm túc, chú trọng khả năng lập luận, tư duy đa chiều và tôn trọng sự thật. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên cần tích cực rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp, năng lực hợp tác, nghiên cứu khoa học và các hoạt động vì cộng đồng; đồng thời hình thành tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức về công bằng.

Đối với cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động, Giám đốc Học viện yêu cầu cụ thể hóa nhiệm vụ năm học thành những công việc rõ ràng, có tiến độ, sản phẩm và kết quả cụ thể. Mỗi bài giảng, chương trình, hoạt động phục vụ người học và công trình nghiên cứu cần hướng tới chất lượng, hiệu quả và tính thực tiễn cao hơn.

Với tinh thần đổi mới trong tư duy, quyết liệt trong hành động và thực chất trong kết quả, Giám đốc HVTA tin tưởng năm học 2026 – 2027 sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Học viện trở thành môi trường giáo dục kỷ cương, chuyên nghiệp, nhân văn và liêm chính.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Biên Thùy đánh trống khai giảng

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Biên Thùy đánh trống khai giảng

Phó Chánh án Nguyễn Biên Thùy chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo TANDTC, Phó Chánh án Nguyễn Biên Thùy chúc mừng các tân sinh viên Khóa 11, đồng thời nhấn mạnh Học viện Tòa án có vị trí đặc thù trong hệ thống Tòa án nhân dân, vừa là cơ sở giáo dục đại học, vừa thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp và nguồn nhân lực phục vụ hoạt động của Tòa án.

Theo Phó Chánh án Nguyễn Biên Thùy, chất lượng của Học viện không chỉ được đánh giá qua số lượng người học tốt nghiệp hay các công trình khoa học, mà quan trọng hơn là chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghề nghiệp, bản lĩnh, sự liêm chính và tinh thần phụng sự công lý của người học sau khi ra trường.

Thời gian qua, Học viện đã có nhiều nỗ lực đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế, xây dựng đội ngũ giảng viên và môi trường học tập. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của đất nước và lĩnh vực giáo dục, pháp luật, tư pháp, Phó Chánh án TANDTC đề nghị Học viện tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng bằng những thay đổi thiết thực trong chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu và quản trị.

Trong đó, Học viện cần tiếp tục khẳng định sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực pháp luật có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực nghề nghiệp; lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo vệ công lý, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật làm giá trị cốt lõi.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng gắn lý luận với thực tiễn xét xử; tăng cường nghiên cứu hồ sơ, phân tích bản án, diễn án, thực hành kỹ năng lập luận, đánh giá chứng cứ, giải quyết tình huống nghề nghiệp và nâng cao hiệu quả thực tập tại các Tòa án.

Phó Chánh án Nguyễn Biên Thùy khẳng định TANDTC sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Học viện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Phó Chánh án Nguyễn Biên Thùy nhấn mạnh xây dựng đội ngũ giảng viên là khâu đột phá, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng và vị thế của Học viện. Đội ngũ giảng viên cần vừa vững về học thuật, vừa am hiểu thực tiễn nghề nghiệp; đồng thời phát huy nguồn lực trí tuệ của hệ thống Tòa án, đưa kinh nghiệm của Thẩm phán, Thẩm tra viên và cán bộ thực tiễn vào học liệu, tình huống giảng dạy.

Cùng với đó, Học viện cần đổi mới quản trị, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, chuyên nghiệp, nhân văn, hướng tới kết quả thực chất; mọi nhiệm vụ phải gắn với trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm cụ thể, lấy chất lượng đào tạo, chất lượng người học và hiệu quả nghiên cứu làm thước đo.

Đối với sinh viên, Phó Chánh án Nguyễn Biên Thùy đề nghị các em không chỉ học các quy định pháp luật mà cần rèn luyện tư duy độc lập, khả năng đặt câu hỏi, lắng nghe, tôn trọng chứng cứ và sự thật khách quan, bảo vệ quan điểm bằng lý lẽ và hình thành ý thức trách nhiệm đối với con người, xã hội. Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, người làm công tác pháp luật càng phải giữ vững sự liêm chính, trách nhiệm, khả năng phán đoán và ý thức công bằng.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Biên Thùy khẳng định TANDTC sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Học viện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời tin tưởng Học viện Tòa án sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của hệ thống Tòa án nhân dân.

Giảng viên Đỗ Nhật Ánh - Trưởng Bộ môn Pháp luật Hình sự, Giảng viên Khoa Đại học, đại diện đội ngũ giảng viên trẻ Học viện Tòa án phát biểu

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027, giảng viên Đỗ Nhật Ánh - Trưởng Bộ môn Pháp luật Hình sự, Giảng viên Khoa Đại học, đại diện đội ngũ giảng viên trẻ HVTA bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo TANDTC và sự dìu dắt của các thế hệ giảng viên đi trước.

Theo đại diện giảng viên trẻ, trong bối cảnh pháp luật, công nghệ và thực tiễn nghề nghiệp không ngừng thay đổi, mỗi giảng viên cần liên tục học hỏi, hoàn thiện bản thân, đổi mới phương pháp giảng dạy và đồng hành cùng sinh viên trên hành trình chinh phục tri thức.

Nhắn gửi các học viên, sinh viên, đại diện giảng viên trẻ cho rằng những năm tháng tại Học viện không chỉ là quá trình tích lũy kiến thức mà còn là hành trình rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp nhân cách và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Các em cần chủ động học tập, biết đặt câu hỏi, tranh luận bằng lý lẽ, lắng nghe những quan điểm khác biệt, đồng thời rèn luyện sự trung thực, công tâm và trách nhiệm.

Đại diện giảng viên trẻ nhấn mạnh, phía sau mỗi hồ sơ vụ án là một số phận, phía sau mỗi bản án là niềm tin của người dân đối với công lý. Vì vậy, người làm công tác pháp luật không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có bản lĩnh, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm.

Đại diện giảng viên trẻ chúc các học viên, sinh viên luôn giữ vững niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng, có đủ bản lĩnh và nghị lực để biến những ước mơ thành hiện thực.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng QLĐT trình bày Báo cáo công tác tuyển sinh Khóa 11 hệ đào tạo cử nhân luật.

Các đại biểu dự buổi lễ

Các em sinh viên Khóa 11

Toàn cảnh buổi lễ

Các đại biểu dự buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh trao tặng Giấy khen cho tân sinh viên Hoàng Nghị Quân, thủ khoa đầu vào của Khóa 11

Sinh viên Đào Duy Long, đại diện toàn bộ sinh viên Khóa 11 phát biểu cảm nghĩ

Quang cảnh buổi lễ

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Lãnh đạo TANDTC và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, giảng viên và các tân sinh viên Khóa 11 HVTA

Lãnh đạo TANDTC và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, giảng viên và các tân sinh viên Khóa 11 HVTA