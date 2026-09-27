Hoàn thành tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai

Trạm thu phí cầu Đồng Nai đã hoàn thành công tác tháo dỡ. Ảnh: Phạm Tùng

Tại khu vực đặt trạm thu phí trước đây, mặt đường được hoàn trả giúp các phương tiện lưu thông qua lại an toàn, thuận lợi. Sau khi tháo dỡ các hạng mục của trạm thu phí, đơn vị thi công đã thực hiện hoàn trả mặt đường, xử lý các vị trí ảnh hưởng trong quá trình thi công nhằm bảo đảm điều kiện lưu thông an toàn cho người dân.

Theo ông Hoàng Văn Phượng, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV, dự án tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai được triển khai với nhiều hạng mục gồm: tháo dỡ các hạng mục của trạm, xử lý mặt bằng và hoàn thiện thảm nhựa lại mặt đường. Thời gian qua, do thời tiết mưa nhiều nên nhà thầu chưa thể thi công thảm nhựa. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công sẽ tiếp tục cào bóc, xử lý các lớp mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật và tiến hành thảm nhựa hoàn thiện. Dự kiến các phần việc này sẽ được triển khai và hoàn tất trước ngày 15-10-2026.

Dự án tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai do Khu Quản lý đường bộ IV làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam quản lý dự án. Công trình khởi công ngày 10-8-2026, thời gian thi công theo bảng thông tin là 90 ngày.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai đã ngừng thu phí từ tháng 8-2020, sau đó đến tháng 12-2023, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản được đầu tư, mua sắm mới của dự án.

Cuối năm 2025, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ IV đề nghị thực hiện việc tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai để góp phần chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn, phòng ngừa nguy cơ ùn tắc và khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, đồng bộ quy mô mặt cắt ngang trên toàn đoạn tuyến, cũng như giải quyết các bức xúc, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.