Huỷ nổ hai quả bom nặng hàng trăm kg

Ngày 3/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Ban Công binh, Phòng Tham mưu vừa phối hợp với các lực lượng liên quan hủy nổ thành công 2 quả bom còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.

Trước đó, ngày 1/10, sau đợt mưa lớn khiến đất bị xói mòn, người dân phát hiện một quả bom lộ thiên tại thôn Chu Lễ, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là bom MK-82, loại 500LBS, dài 1,54m, đường kính 27,4cm, nặng khoảng 227kg.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa quả bom đến vị trí huỷ nổ an toàn.

2 quả bom đã được xử lý hủy nổ đảm bảo an toàn.

Quả bom thứ hai được phát hiện ngày 23/9, trong quá trình san lấp mặt bằng tại khu vực đồi cây thuộc thôn Thượng Long, xã Đức Thọ. Đây cũng là bom MK-82 còn sót lại sau chiến tranh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức di chuyển 2 quả bom về thao trường bắn tại xã Toàn Lưu để xử lý.