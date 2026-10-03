Bác thông tin cao tốc Bắc - Nam giảm xe vì phí cao, phạt lỗi khoảng cách

Thông tin trên được Cục Đường bộ Việt Nam đưa ra ngày 3/10, sau khi xuất hiện ý kiến cho rằng lưu lượng xe trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông giảm mạnh do người dân lo ngại bị xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn và mức phí sử dụng cao tốc.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Quốc lộ 1 trong tháng 9/2026 giảm so với tháng 8, nhưng nếu so với mức bình quân từ khi cao tốc bắt đầu thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng.

Trong tháng 9/2026, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giảm 14,4% so với tháng 8, từ khoảng 15,9 triệu lượt xuống còn 13,6 triệu lượt xe/tháng. Trên Quốc lộ 1, lưu lượng giảm 11,2%, từ khoảng 7,5 triệu xuống 6,6 triệu lượt xe/tháng.

Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng - (cao tốc Bắc - Nam).

Cục Đường bộ Việt Nam lý giải, nguyên nhân chủ yếu là tháng 8 trùng thời điểm cao điểm cuối kỳ nghỉ hè, nhu cầu du lịch tăng cao và những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Sang tháng 9, học sinh, sinh viên trở lại trường học khiến nhu cầu đi lại đường dài trên các tuyến này giảm.

Đáng chú ý, nếu tính từ thời điểm bắt đầu thu phí cao tốc vào tháng 3/2026, lưu lượng tháng 9 vẫn cao hơn 3,7% so với mức bình quân 7 tháng từ tháng 3 đến tháng 9, tương ứng 13,6 triệu lượt xe so với mức bình quân 13,1 triệu lượt.

Cục Đường bộ Việt Nam nhận định số liệu này cho thấy cao tốc vẫn đang đóng vai trò chủ đạo trong vận chuyển trên hành lang Bắc - Nam. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu để có đánh giá toàn diện hơn về lưu lượng phương tiện trên tuyến.

Khoảng cách an toàn là yêu cầu bắt buộc

Liên quan quy định về khoảng cách an toàn, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng việc duy trì khoảng cách giữa các phương tiện khi lưu thông trên đường bộ, đặc biệt trên cao tốc, là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Quy định này phù hợp với Công ước Viên năm 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam là thành viên, đồng thời được quy định trong Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 14/9/2026, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có tuyên truyền, vận động người điều khiển phương tiện chấp hành quy định; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đồng thời đưa các tình huống liên quan đến bảo đảm khoảng cách an toàn vào chương trình đào tạo, sát hạch lái xe.

Thực hiện chỉ đạo này, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo thẩm quyền; chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe tuyên truyền quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn và tăng cường thực hành các tình huống giao thông.

Cục cũng phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Phí cao tốc từ 900-1.300 đồng/xe/km

Về mức phí trên các tuyến đường bộ cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết Bộ Xây dựng đã rà soát, xây dựng mức phí trên cơ sở quy định pháp luật về phí, lệ phí và giá, đồng thời tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Đối với các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Nhà nước đầu tư, mức phí được phê duyệt căn cứ Nghị định 130/2024/NĐ-CP, phân theo nhóm phương tiện và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Mức phí được xác định từ 900-1.300 đồng/xe/km. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mức phí này được tính toán nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tương đương khoảng 50%-70% lợi ích của người sử dụng khi đi cao tốc.

Cơ quan quản lý cho biết mục đích của việc thu phí không phải vì lợi nhuận mà nhằm bù đắp một phần chi phí vận hành, bảo trì và tái đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới.

Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn, đồng thời chủ động lựa chọn hành trình, tuyến đường phù hợp để rút ngắn thời gian di chuyển và bảo đảm an toàn giao thông.