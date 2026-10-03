Xe buýt TP.HCM vận chuyển hơn 30,6 triệu lượt khách sau 3 tháng

Hành khách sử dụng xe buýt tại TP.HCM. Ảnh: TTQLGTCC

Sau 3 tháng triển khai chính sách hỗ trợ người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, 134 tuyến được hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển 30.696.457 lượt hành khách trong thời gian từ ngày 1.7 đến hết ngày 1.10.2026.

Theo số liệu từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, ngày 1.10, giai đoạn 2 của chương trình bắt đầu được triển khai, trong đó tăng cường thực hiện việc xác thực lượt đi của hành khách.

Trong ngày đầu của giai đoạn 2, 134 tuyến xe buýt thực hiện 17.209 chuyến, vận chuyển 448.250 lượt hành khách, bình quân khoảng 26 hành khách/chuyến.

Trước đó, ngày 25.9 ghi nhận 475.696 lượt hành khách, mức cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai vào ngày 1.7. Số lượng hành khách trong ngày 1.10 cũng tăng khoảng 42% so với cùng kỳ ngày 30.9.2025.

Trong giai đoạn 2, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng bố trí lực lượng kiểm tra tại các đầu bến, điểm đầu cuối tuyến, điểm dừng, nhà chờ và trên các chuyến xe buýt.

Lực lượng kiểm tra theo dõi tình hình khai thác, chất lượng phương tiện, tác phong phục vụ của lái xe, nhân viên phục vụ và việc thực hiện các quy trình phục vụ hành khách.

Riêng ngày 1.10, có 39 lượt nhân viên được bố trí tại Bến xe buýt Sài Gòn để hướng dẫn hành khách thực hiện xác thực khi sử dụng xe buýt trong ngày đầu triển khai giai đoạn 2.

Trung tâm tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận tải tuyên truyền, hướng dẫn hành khách thực hiện xác thực; đồng thời theo dõi tình hình khai thác để xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động vận tải được duy trì ổn định.

Sau 3 tháng, tổng số lượt hành khách trên 134 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí đã vượt 30,6 triệu lượt. Số liệu này là cơ sở để các đơn vị tiếp tục theo dõi nhu cầu đi lại và tình hình khai thác trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ vận tải hành khách công cộng.