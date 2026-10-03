Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Pieter Leenknegt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Pieter Leenknegt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Pieter Leenknegt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Brazil Marcelo Paz Saraiva Camara. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Brazil Marcelo Paz Saraiva Camara. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Brazil Marcelo Paz Saraiva Camara. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Brazil Marcelo Paz Saraiva Camara. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Lukáš Kaucký. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Lukáš Kaucký. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Lukáš Kaucký. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Palestine Shadi Abu Zarqa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Palestine Shadi Abu Zarqa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy Stein Iversen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy Stein Iversen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy Stein Iversen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Malaysia Jamal Sharifuddin Bin Johan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Malaysia Jamal Sharifuddin Bin Johan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Malaysia Jamal Sharifuddin Bin Johan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc Lee Mi Yon. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc Lee Mi Yon. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc Lee Mi Yon. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan Remco van Wijngaarden. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan Remco van Wijngaarden. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan Remco van Wijngaarden. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Lina Gandløse Hansen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Lina Gandløse Hansen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Lina Gandløse Hansen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Didier Le Bret. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Didier Le Bret. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Didier Le Bret. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)