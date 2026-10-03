Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Theo thông tin ngày 3-10 từ Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có chuyến thăm tới tỉnh Thái Nguyên nhằm đánh giá tiến độ, kết quả đạt được từ các hoạt động phục hồi và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai do Chính phủ Australia tài trợ.