Đà Nẵng dùng camera xử lý vi phạm trong vận chuyển phế thải, chất thải

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương và cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động kiểm soát nguồn phát sinh bụi, khí thải, xử lý kịp thời các điểm nóng môi trường, bảo vệ chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng.

Đà Nẵng đang tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm trong vận chuyển vật liệu, phế thải, chất thải.

Theo đó, UBND Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục công khai kết quả quan trắc trên trang thông tin điện tử của sở, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin về chất lượng không khí...

Phối hợp các cơ quan báo chí đăng tải thông tin hiện trạng, dự báo chất lượng môi trường không khí và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí. Khi phát hiện dấu hiệu ô nhiễm hoặc hành vi vi phạm, kịp thời phối hợp kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng thành phố có trách nhiệm tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện đầy đủ biện pháp che chắn, vệ sinh công trường, rửa xe, phun nước dập bụi, quản lý vật liệu và phế thải.

Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hệ thống cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo lộ trình quy định.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp thành phố, bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định. Tham mưu UBND thành phố công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường cấp thành phố trên cổng thông tin điện tử của thành phố và gửi kế hoạch đến các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

UBND TP Đà Nẵng giao công an thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng không bảo đảm che chắn, làm rơi vãi vật liệu; các vi phạm về tiêu chuẩn khí thải và hành vi đốt chất thải trái quy định.

Đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống camera an ninh, camera giám sát giao thông tích hợp AI để phát hiện, xử lý vi phạm trong vận chuyển vật liệu, phế thải, chất thải.

UBND TP Đà Nẵng giao UBND các xã, phường, đặc khu chủ động kiểm soát nguồn phát sinh bụi, khí thải; tăng cường kiểm tra công trường, cơ sở sản xuất có phát sinh khí thải và hoạt động có công đoạn đốt.

Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương tổ chức quét đường, thu gom bụi, phun nước rửa đường tại khu vực có nguy cơ phát sinh bụi cao; vận động người dân không đốt rác thải, phụ phẩm nông nghiệp, phế liệu trái quy định...