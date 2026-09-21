Đại diện Công ty TNHH MTV Tinh Nguyên Hảo (Khu công nghiệp Tam Phước) giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị kết nối giao thương Việt - Nhật do UBND tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai tổ chức năm 2025.

Với thành phố Đồng Nai, đồng hành, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) là phương châm xuyên suốt của địa phương. Luật PTĐT năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 1-10-2026) và các chính sách của Nhà nước sẽ là cơ sở để thành phố xác định cụ thể những nội dung DN có thể tiếp cận.

Thêm không gian và dư địa chính sách hỗ trợ

Phát triển DN là nhiệm vụ quan trọng khi Việt Nam đang nỗ lực để nâng cao sức cạnh tranh, tự chủ nền kinh tế và hội nhập sâu rộng vào mắt xích kinh tế toàn cầu. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đặt mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 2 triệu DN hoạt động; khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 10-12%/năm và đóng góp khoảng 55-58% GDP. Cùng với cải thiện môi trường kinh doanh, việc mở rộng không gian đầu tư, sản xuất và tiếp cận các nguồn lực là yêu cầu đặt ra đối với các địa phương.

Luật PTĐT năm 2026 đưa các nội dung về huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và phát triển DN vào quá trình PTĐT.

Theo nội dung của Luật PTĐT năm 2026, các thành phố không phải đô thị đặc biệt có thể được áp dụng một số cơ chế, chính sách thúc đẩy PTĐT đặc biệt. Chính phủ sẽ quy định phạm vi áp dụng dựa trên điều kiện, định hướng phát triển và năng lực thực hiện của từng thành phố.

Trong đó, Điều 39 của luật này quy định về thu hút đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và phát triển DN, tập trung vào các lĩnh vực như: công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, logistics, khu công nghiệp sinh thái và khu công nghiệp công nghệ cao.

Một số chính sách được quy định khá cụ thể. Chẳng hạn, đối tượng đủ điều kiện có thể được giảm 50% tiền thuê mặt bằng tại trung tâm đổi mới sáng tạo; thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo thuộc phạm vi chính sách được miễn thuế thu nhập DN trong 5 năm.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PTĐT năm 2026 để trình Chính phủ ban hành. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cũng đã ký Quyết định số 1796/QĐ-TTg, ngày 17-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật PTĐT năm 2026.

Đối với Đồng Nai và một số thành phố không phải là đô thị đặc biệt thì những chính sách nêu trên chưa tự động áp dụng đầy đủ. Phạm vi, đối tượng và điều kiện thực hiện còn phải chờ quy định của Chính phủ. Với Đồng Nai, các nhóm ngành được luật đề cập có sự tương đồng với định hướng phát triển công nghiệp, logistics, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh mà thành phố đang theo đuổi.

Ðồng hành hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Đồng Nai là cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của đất nước, mục tiêu của thành phố là hình thành và phát triển nhanh các DN lớn và vừa, các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu. Thành phố đã và đang thực hiện các chính sách ưu đãi khuyến khích khu vực tư nhân mạnh dạn mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh, làm ăn hiệu quả. Ngày càng xuất hiện nhiều DN tư nhân vươn lên, phát triển cả về quy mô, chất lượng, đưa sản phẩm, hàng hóa của mình chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế.

Tại Đồng Nai, hỗ trợ DN đang được triển khai theo nhiều hướng, từ nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số đến hỗ trợ pháp lý và tiếp cận thông tin. Mới đây, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND, ngày 2-6-2026 về hỗ trợ DN nhỏ và vừa, DN tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh năm 2026 và giai đoạn 2026-2028. Kế hoạch tập trung vào các nội dung như: chuyển đổi số, đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin và phát triển DN tiêu biểu, tiên phong.

Đồng Nai đang có những điều kiện để hình thành các chuỗi liên kết mới khi nhiều dự án hạ tầng lớn được triển khai. Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng Phước An, đường vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành cùng hệ thống khu công nghiệp tạo thêm không gian cho sản xuất, logistics và dịch vụ. Đó cũng là điều kiện để các DN trên địa bàn hướng tới tham gia vào các chuỗi liên kết, sản xuất. Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đồng Nai Đặng Quốc Nghi, thành phố cần lựa chọn những DN tiêu biểu, có nhiều tiềm năng phát triển trên một số lĩnh vực, tập trung hỗ trợ, xây dựng để vươn lên trở thành DN lớn, dẫn dắt hệ sinh thái DN địa phương.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long khẳng định: Thành phố luôn nhất quán phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, cải thiện môi trường đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Trên cơ sở thực tiễn, Đồng Nai hỗ trợ tối đa sự phát triển cho DN, sẵn sàng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi DN phản ánh. Ở chiều ngược lại, các hiệp hội DN, hiệp hội ngành nghề cần chủ động góp ý để các sở, ngành tham mưu giải pháp cho chính quyền thành phố tháo gỡ, đồng thời cũng là cầu nối để triển khai chính sách hỗ trợ đến với từng DN cụ thể.

Luật PTÐT năm 2026 không chỉ tạo thêm một hành lang pháp lý mà trở thành động lực để các đô thị Việt Nam chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển dựa trên năng suất, công nghệ, kết nối và chất lượng sống. Khi đó, những đô thị lớn không chỉ là nơi tập trung dân cư, mà thực sự trở thành những cực tăng trưởng mới của nền kinh tế và các DN sẽ được hỗ trợ để phát huy được năng lực của mình trong quá trình phát triển chung.