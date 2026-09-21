Thị trường đón dòng vốn tỷ USD từ quyết định nâng hạng, Chứng khoán SSI (SSI) dự báo VN-Index thử thách mốc 1.800 điểm

Phép thử 1.800 điểm của VN Index sau phiên cơ cấu danh mục

Thị trường chứng khoán bước vào tuần giao dịch đầu tiên ngay sau khi quyết định nâng hạng của FTSE Russell có hiệu lực. Phiên cuối tuần trước ghi nhận nhiều biến động kỹ thuật bất ngờ. Chỉ số VN Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian nhưng quay đầu giảm điểm vào đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa. Kết phiên, chỉ số lùi về 1.815,66 điểm, tương ứng mức giảm 7,11 điểm. Đây cũng là ngày các quỹ mô phỏng chỉ số FTSE GEIS giải ngân đợt đầu tiên và nhiều quỹ ETF ngoại tiến hành tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Điểm nhấn của phiên giao dịch này là mức thanh khoản trên sàn HOSE tăng đột biến lên gần 26.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc VN Index quay đầu giảm từ vùng 1.830 điểm khiến các công ty chứng khoán bước vào tuần mới với tâm thế vô cùng cẩn trọng. Đơn cử, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI) nhận định áp lực bán gia tăng vào cuối phiên đã khiến chỉ số suy yếu từ vùng cản 1.830 điểm giữa lúc thanh khoản phình to. Dù vậy, đường xu hướng tăng từ cuối tháng bảy vẫn được bảo toàn. Đội ngũ phân tích của Chứng khoán SSI đánh giá vùng 1.800 điểm sẽ đóng vai trò điểm tựa gần nhất cần được quan sát kỹ lưỡng trong những phiên tiếp theo.

Cùng chung góc nhìn, Chứng khoán Yuanta Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong cũng đặt khu vực 1.800 điểm vào tầm ngắm. Nhóm phân tích của Yuanta cho rằng vùng 1.825 tới 1.835 điểm đang tạo ra lực cản ngắn hạn, đẩy VN Index theo quán tính giảm về quanh mốc 1.800 điểm trong những ngày đầu tuần. Trong khi đó, Chứng khoán Tiên Phong xác định vùng hỗ trợ gần dao động từ 1.792 tới 1.800 điểm. Đơn vị này đánh giá rủi ro sẽ gia tăng rõ rệt nếu chỉ số đóng cửa dưới ngưỡng 1.790 điểm. Các chuyên gia từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi cũng khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, chờ thị trường xác lập vùng cân bằng rõ ràng hơn trước khi đưa ra quyết định giải ngân.

Bài toán giữ hạng và nâng chất lượng vận hành thị trường

Dù tỏ ra thận trọng, các công ty chứng khoán đều không cho rằng xu hướng tăng đã kết thúc. Một yếu tố tích cực là độ rộng thị trường trong phiên cơ cấu danh mục không suy yếu trên diện rộng. Trong khi nhóm VN30 giảm 0,55%, các chỉ số đại diện cho nhóm vốn hóa vừa và nhỏ là VNMidcap cùng VNSmallcap vẫn ghi nhận mức tăng lần lượt 0,79% và 0,41%. Điều này chứng tỏ áp lực chốt lời chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Khối ngoại cũng thể hiện lực cầu mạnh mẽ với giá trị mua ròng đạt gần 1.300 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Nhìn nhận ở góc độ dài hạn hơn, chuyên gia Nguyễn Thế Minh từ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cho rằng ngày 21/09 không phải là đích đến cuối cùng mà chỉ là vạch xuất phát mới của thị trường. Việc gia nhập nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell không chỉ phụ thuộc vào dòng vốn ngắn hạn mà còn được quyết định bởi khả năng mở rộng quy mô vốn hóa, cải thiện thanh khoản và nâng cao chất lượng hàng hóa niêm yết.

Chuyên gia này nhấn mạnh yêu cầu giữ hạng và gia tăng tỷ trọng trong các bộ chỉ số quốc tế sẽ đòi hỏi quy mô doanh nghiệp lớn hơn và khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng hơn. Hàng loạt vấn đề pháp lý và kỹ thuật như tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cơ chế giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước 100%, chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết, công cụ phòng ngừa rủi ro hay cơ chế bán khống có kiểm soát sẽ là những phần việc bắt buộc phải hoàn thiện. Việc phân loại thị trường đã thành công, nhưng thách thức duy trì chất lượng vận hành và thu hút dòng vốn quốc tế dài hạn mới thực sự là bài toán lớn nhất của chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.