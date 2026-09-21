Fed sẽ tăng lãi suất 1-2 lần nữa trong năm nay?

Lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu

Là người đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau động thái tăng lãi suất lên 3,75% - 4,00% vào ngày 16/9, Neel Kashkari - Chủ tịch Fed Minneapolis cho biết lạm phát đang ở mức quá cao trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ, chứ không chỉ do giá dầu tăng.

“Ngay cả khi loại trừ năng lượng – vốn có biến động mạnh – và thực phẩm (dù chúng rất quan trọng), thì xét về xu hướng của nền kinh tế, lạm phát vẫn đang quá cao”, Kashkari phát biểu trong chương trình "Sunday Morning Futures" của đài Fox News hôm Chủ Nhật (20/9).

Neel Kashkari là một trong số ba Chủ tịch Fed khu vực phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed vào tháng 7 do ông muốn tăng ngay lãi suất. Lẽ đương nhiên ông sẽ ủng hộ quyết định tăng lãi suất của Fed vào ngày 16/9 vừa qua cùng với 11 thành viên khác của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Lo ngại của Chủ tịch Fed Minneapolis không phải không có cơ sở khi mà giá dầu đang tăng cao trở lại khi chiến sự tại Trung Đông đang lan rộng. Cũng chính bởi vậy, mặc dù nhấn mạnh nhiệm vụ của Fed là đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%, song theo ông, các công cụ lãi suất của Fed không thể giúp mở lại eo biển Hormuz hay kéo giảm giá dầu.

Những lo ngại về lạm phát của ông Kashkari cũng tương đồng với quan điểm của Chủ tịch Fed Kevin Warsh sau cuộc họp ấn định lãi suất gần đây nhất vào thứ Tư. Theo đó, Kevin Warsh ước tính rằng lạm phát – đo lường bằng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cơ bản - có khả năng ở mức khoảng 3,6% trong tháng 8. Dữ liệu chính thức sẽ được công bố vào cuối tháng.

“Quá nhiều nhóm mặt hàng vẫn ghi nhận mức tăng trên 3%, xét cả trên cơ sở 6 tháng và 12 tháng”, Chủ tịch Fed phát biểu tại cuộc họp báo sau khi tăng lãi suất vào ngày 16/9.

Sẽ tăng lãi suất 1-2 lần nữa trong năm nay

Do lo ngại lạm phát, vốn đã chạy trên mục tiêu 2% của Fed trong hơn năm năm qua, có thể duy trì ở mức cao dai dẳng, nên phần đông các nhà hoạch định chính sách của Fed đều dự báo (thông qua đồ thị điểm – dot plot) sẽ có thêm ít nhất là một lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nữa trong năm nay.

Hiện thị trường cũng đang kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay. Cụ thể theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 10 tới là 53,1%, và khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 89%.

Không ít chuyên gia kinh tế cũng có chung cảm nhận như các nhà đầu tư.

“Nếu không phải là năm bầu cử, tôi tin chắc rằng họ sẽ thực hiện các đợt tăng lãi suất liên tiếp. Dù vậy, khả năng cao sẽ có thêm một đợt tăng nữa trong năm nay, và rủi ro là chúng ta sẽ chứng kiến ​​nhiều đợt tăng hơn là giảm trong năm 2027”, Dustin Reid – Chiến lược gia chính của Mackenzie Investments nói.

Ngay cả các nhà môi giới toàn cầu cũng chung quan điểm cho rằng, động thái tháng 9 không phải là lần tăng lãi suất cuối cùng của Fed trong năm nay, chứ chưa nói tới chu kỳ này.

Thậm chí hai nhà môi giới toàn cầu là Goldman Sachs và Bank of America global Research còn dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay, vào tháng 10 và tháng 12.

Goldman cho biết, các nhà hoạch định chính sách ngày càng ủng hộ việc đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% của Fed nhanh hơn, khiến tháng 10 trở thành thời điểm có khả năng cao nhất cho động thái tiếp theo. Định chế này suy luận từ thông điệp của Fed rằng các quan chức có thể ủng hộ việc tăng lãi suất liên tiếp thay vì áp dụng cách tiếp cận dần dần.

Không chỉ Goldman Sachs mà nhiều công ty môi giới khác như Morgan Stanley và Macquarie (Úc) cũng bổ sung dự báo về một đợt tăng lãi suất vào tháng 3 năm 2027 vào các dự báo hiện có về đợt tăng lãi suất vào tháng 12.