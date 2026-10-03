Stanley Việt Nam tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững

Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam Maruyama Tsuyoshi cho biết, công ty được thành lập ngày 16-9-1996, với 10 cán bộ, công nhân viên trên diện tích 2ha. Năm 1998, những sản phẩm đầu tiên của công ty được đưa vào dòng xe Honda Dream. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Stanley Việt Nam từng bước mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và trở thành một trong những cơ sở sản xuất quan trọng của Stanley ở nước ngoài.

Hiện công ty có hơn 2.500 cán bộ, công nhân viên; sản phẩm được cung cấp cho nhiều khách hàng lớn trong ngành công nghiệp ô tô, xe máy và xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Mỹ. Công ty cũng đẩy mạnh sản xuất đèn LED, chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật và thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải. Đến cuối năm 2025, lượng phát thải CO₂ của công ty đã giảm gần 30% so với năm 2019.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam. Ảnh: PV

Với những thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển, tại buổi lễ, Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Dịp này, 2 cá nhân là ông Akira Kikuchi và ông Hideaki Nashi, đều là Giám đốc điều hành cấp cao của công ty, được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội”. 6 cá nhân khác được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô Hà Nội” cho 2 cá nhân đang công tác tại Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam. Ảnh: PV

Đồng chí Trần Thế Cương cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng và năng suất; tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường, thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp trong nước; phát triển theo hướng xanh, bền vững, sử dụng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, đồng thời quan tâm chăm lo, đào tạo người lao động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy trách nhiệm với cộng đồng và địa phương.