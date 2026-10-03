Chi trả tiền đền bù hỗ trợ để tăng tốc bàn giao mặt bằng
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu Tứ Liên với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô. Để đảm bảo tiến độ, công tác GPMB đang được xã Đông Anh nỗ lực thực hiện. Để người dân sớm bàn giao mặt bằng, việc chi trả tiền đền bù hỗ trợ đang được chính quyền xã triển khai đến địa bàn từng thôn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chi-tra-tien-den-bu-ho-tro-de-tang-toc-ban-giao-mat-bang-420587.htm