Vùng 2 Hải quân phối hợp tổ chức hoạt động về nguồn

Chương trình nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; ý thức về chủ quyền biển, đảo và lòng biết ơn đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên nhà trường tìm hiểu thực tế đời sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

Trong không khí trang nghiêm, Chi bộ Trường THPT Thanh Đa tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV và lễ kết nạp Đảng đối với quần chúng ưu tú Lê Thị Diệu Hoàng.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân và các đại biểu dự chương trình.

Các đại biểu dự lễ kết nạp đảng viên tại Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Cán bộ, đảng viên Trường THPT Thanh Đa giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

Đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khuôn viên văn hóa Vùng 2.

Thông qua chương trình, cán bộ, đảng viên nhà trường có thêm trải nghiệm thực tế về đời sống, công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Hoạt động cũng góp phần đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng, giáo dục truyền thống và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa nhà trường với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.