Vùng 2 Hải quân phối hợp tổ chức hoạt động về nguồn
Ngày 3-10, tại xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Chi bộ Trường THPT Thanh Đa (Đảng bộ phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình về nguồn, sinh hoạt chuyên đề quý IV và lễ kết nạp đảng viên.
Chương trình nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; ý thức về chủ quyền biển, đảo và lòng biết ơn đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên nhà trường tìm hiểu thực tế đời sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.
Trong không khí trang nghiêm, Chi bộ Trường THPT Thanh Đa tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV và lễ kết nạp Đảng đối với quần chúng ưu tú Lê Thị Diệu Hoàng.
Thông qua chương trình, cán bộ, đảng viên nhà trường có thêm trải nghiệm thực tế về đời sống, công tác, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Hoạt động cũng góp phần đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng, giáo dục truyền thống và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa nhà trường với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/vung-2-hai-quan-phoi-hop-to-chuc-hoat-dong-ve-nguon-1059320