[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret trình Quốc thư, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Shadi Abu Zarqa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Shadi Abu Zarqa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ Cộng hòa Séc Lukáš Kaucký.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ Cộng hòa Séc Lukáš Kaucký.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Lina Gandløse Hansen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Lina Gandløse Hansen và các đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi Yon.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi Yon.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Bin Johan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Jamal Sharifuddin Bin Johan và các đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Việt Nam Stein Iversen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Việt Nam Stein Iversen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Remco van Wijngaarden.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Remco van Wijngaarden.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Brasil tại Việt Nam Marcelo Paz Saraiva Camara.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ Brasil tại Việt Nam Marcelo Paz Saraiva Camara và các đại biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Quốc thư từ Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret.