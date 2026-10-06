Quyết liệt ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về ATGT

Phủ sóng toàn diện các địa bàn và tuyến trọng điểm

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và gây rối an ninh, trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ.

Không chỉ tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai, lực lượng chức năng còn chủ động rà soát, nắm tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hướng tới mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông và ngăn chặn vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học đường.

Bám sát chỉ đạo sát sao từ Công an tỉnh, các đội, trạm, tổ CSGT địa bàn đã đồng loạt ra quân chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường thuộc địa bàn trung tâm huyện, thành phố, thị xã trước đây cũng như các xã, phường có tuyến giao thông trọng điểm đi qua. Lực lượng Công an tập trung tối đa cán bộ, chiến sĩ và phương tiện, thành lập các tổ công tác tiến hành tuần tra, kiểm soát lưu động kết hợp chốt chặn tại những tuyến đường, khu vực và khung giờ có nguy cơ cao phát sinh vi phạm.

Các lực lượng đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát trên tuyến, địa bàn.

Trong đó, đợt cao điểm đặc biệt chú trọng triển khai tại 6 phường trọng điểm gồm: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Cửa Lò cùng một số địa bàn then chốt. Bên cạnh việc kiểm soát trên các trục đường chính, các tổ công tác tập trung rà soát, nắm chắc tình hình tại các khu vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm của giới trẻ như công viên, khu đô thị, quán karaoke, tiệm internet, quán bia, quán nhậu và các quán cà phê. Việc chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm từ các "điểm nóng" này đã giúp lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời nhiều hành vi vi phạm, tụ tập gây mất an ninh trật tự.

"Sức nóng" 48 giờ ra quân

Sự quyết liệt trong chỉ đạo và tinh thần làm việc của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã mang lại những kết quả rất cụ thể ngay trong những ngày đầu ra quân. Chỉ tính riêng trong 2 ngày (ngày 2 và 3/10/2026), các lực lượng chức năng đã tổ chức tổng cộng 52 ca tuần tra, huy động 547 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cắm chốt và tuần tra lưu động trên khắp các địa bàn.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ và lập biên bản xử lý 348 trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về TTATGT; trong đó, có 180 trường hợp điều khiển xe mô tô và 168 trường hợp sử dụng các loại phương tiện khác.

Lực lượng chức năng phát hiện 348 trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về TTATGT và thu giữ nhiều phương tiện vi phạm liên quan.

Phân tích chuyên sâu từ lực lượng chức năng về các nhóm lỗi vi phạm cho thấy, phần lớn các hành vi bị phát hiện đều chứa đựng nguy cơ tiềm ẩn rất cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông.

Cùng với việc lập biên bản vi phạm, lực lượng CSGT đã tiến hành tạm giữ 97 xe mô tô và 46 phương tiện khác, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính ước tính lên tới 601.747.000 đồng.

Tất cả các trường hợp thanh, thiếu niên và học sinh vi phạm đều được lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật. Bên cạnh biện pháp xử lý hành chính, lực lượng Công an còn lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục trực tiếp, kết hợp gửi thông báo về gia đình và nhà trường nhằm nâng cao nhận thức, giúp các em và phụ huynh thấy rõ tác hại của hành vi vi phạm, từ đó tự giác chấp hành luật lệ giao thông. Việc tăng cường kiểm soát này chính là giải pháp răn đe, phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ xa đối với lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Công an Nghệ An tập trung đấu tranh mạnh với thanh thiếu niên ngổ ngáo, tụ tập đua xe gây rối trật tự công cộng.

Với phương châm xử lý quyết liệt, ngăn chặn triệt để vi phạm, chỉ riêng trong đêm 2/10 Tổ công tác Công an tỉnh trực tiếp tuần tra kiểm tra tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, nơi thường có đông thanh, thiếu niên tập trung vào ban đêm như đường Hồ Tùng Mậu, đường Lê Nin, tuyến đường 72m và một số tuyến khác. Qua đó, phát hiện, lập biên bản 65 trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 27 xe mô tô để xác minh, xử lý theo quy định.

Không chỉ vi phạm giao thông, nhiều thanh thiếu niên còn vi phạm pháp luật.

Không dừng lại ở nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác tuần tra, kiểm soát lưu động của lực lượng CSGT Nghệ An còn phát huy vai trò trong việc phát hiện, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở.

Phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội để giữ vững bình yên

Dự báo tình hình vi phạm trong lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên vẫn còn diễn biến phức tạp nếu thiếu sự quản lý sát sao, trong thời gian tới. Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, triệt để các nội dung của kế hoạch cao điểm. Công tác tuần tra, kiểm soát sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là khu vực trung tâm, các tuyến giao thông phức tạp và khu vực tập trung đông học sinh, thanh thiếu niên.

Trong thời gian tới, công tác tuần tra, kiểm soát sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục.

Lực lượng CSGT đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã và các lực lượng liên quan tăng cường nắm tình hình, dự báo chính xác tuyến, địa bàn và khung giờ có nguy cơ cao phát sinh vi phạm để bố trí lực lượng tuần tra phù hợp. Lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý kiên quyết các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông hoặc dẫn đến hành vi gây rối an ninh, trật tự.

Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An xác định giải pháp căn cơ lâu dài là phải kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa, tuyên truyền giáo dục với kiểm tra, xử lý nghiêm minh. Trong đó, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an - nhà trường - gia đình và Chính quyền cơ sở đóng vai trò then chốt trong việc quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên, học sinh. Sự chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tụ tập, điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật sẽ góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, nâng cao ý thức tự giác cho thế hệ trẻ và bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An.