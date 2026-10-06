Đề nghị tử hình kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Sáng 6/10, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Đồng Nai đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội “Giết người”, từ 6-7 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt, VKS đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo.

VKSND TP Đồng Nai đề nghị tử hình Nguyễn Đức Anh về tội” Giết người”, 6-7 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt tử hình tại phiên tòa. (Ảnh: Lương Ý)

Trước khi công bố cáo trạng, đại diện VKSND TP Đồng Nai cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc trước những mất mát, đau thương mà gia đình các bị hại phải gánh chịu.

Trong thời gian đại diện VKS công bố cáo trạng, hàng chục người thân của các bị hại ngồi phía dưới phòng xử án không kìm được nước mắt.

Theo báo cáo của thư ký phiên tòa, bị hại N.V.Q. (chồng, cha của các nạn nhân) vắng mặt. Người đại diện theo ủy quyền cùng 2 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại tham gia phiên tòa.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Đức Anh giữ thái độ lạnh lùng, trả lời to, rõ ràng từng câu hỏi của HĐXX.

Trả lời thẩm vấn, Đức Anh khai không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân. Bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng với hành vi phạm tội.

Theo lời khai của bị cáo, sau khi tấn công ông Q., Đức Anh tiếp tục tấn công vợ và 2 con của ông Q., khiến cả 3 người tử vong. Riêng ông Q. sống sót sau vụ tấn công nhưng bị thương, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%.

HĐXX hỏi bị cáo về việc tấn công 2 cháu bé trong gia đình ông Q. Đức Anh thừa nhận biết các cháu còn nhỏ, không có khả năng chống trả, phản kháng nhưng vẫn ra tay.

Chủ tọa phiên tòa đặt nhiều câu hỏi về lý do Đức Anh tiếp tục tấn công các nạn nhân dù họ không có khả năng chống trả. Trước những câu hỏi này, bị cáo nhiều lần cúi đầu, im lặng.

Sau đó, Đức Anh nói không lường trước được hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Bị cáo cũng xác nhận trước khi gây án không sử dụng ma túy, không bị kích động về tâm lý và từ trước đến nay không mắc bệnh lý về tâm thần.

Tại phiên tòa, Đức Anh thừa nhận hành vi sát hại 3 người trong gia đình ông Q.

VKSND TP Đồng Nai sau khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội “Giết người”, 6-7 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là tử hình.