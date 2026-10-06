Vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công giữa đường: Hai nạn nhân qua cơn nguy kịch

Hai mẹ con cô giáo qua cơn nguy kịch

Sáng 6/10, trao đổi với P.V VietNamNet về tình trạng sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra chiều 5/10 tại xã Năm Căn, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết chị N.L.H. (38 tuổi) cùng con gái V.N.B.C. (11 tuổi) đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp nhận cấp cứu 2 mẹ con chị H. trong tình trạng mất nhiều máu, trên người có nhiều vết thương hở.

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của 2 mẹ con đã tốt lên, được chuyển đến Khoa Hồi sức để tiếp tục theo dõi.

Đại diện UBND xã Năm Căn cũng xác nhận thông tin trên và cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan lo hậu sự cho cháu V.N.T.K. (6 tuổi, con gái chị H.) đã tử vong sau vụ tấn công.

Hoàn cảnh đáng thương của nạn nhân

Người dân sống tại ấp 3, xã Năm Căn, vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tấn công 3 mẹ con cô giáo vào chiều qua.

Nhiều người vây bắt nghi phạm trong vụ án. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo lời kể của người dân khu vực, chị H. là giáo viên của một trường tiểu học trên địa bàn, chồng đã mất. Chị có 4 người con, trong đó, một con không may qua đời khi còn nhỏ, một con trai hiện sống cùng người thân.

Chị H. sống cùng hai con gái (cháu C. và cháu K.) trong căn nhà nằm trong hẻm ở đường Nguyễn Tất Thành. Trong khi đó, nghi phạm Trần Chí C. (40 tuổi) đã ly hôn, hiện làm nghề nuôi chồn hương.

Người dân khu vực cho rằng chị H. và C. có thời gian qua lại với nhau. Tuy nhiên, giữa hai người đôi lúc phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Mối quan hệ giữa chị H. và C. là một trong những tình tiết đang được cơ quan chức năng làm rõ. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định vụ án có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa hai người.

Ba mẹ con bị tấn công gần nhà

Khoảng 17h20 ngày 5/10, chị H. đón hai con gái từ trường trở về. Khi ba mẹ con về gần đến cửa nhà thì bất ngờ bị C. dùng dao tấn công.

Thời điểm xảy ra vụ việc có khá đông người ở xung quanh hiện trường. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra quá nhanh và C. cầm hung khí, có biểu hiện hung hãn mất kiểm soát nên không ai dám lao vào khống chế.

Nghe tiếng truy hô, một số chiến sĩ cảnh sát PCCC, lực lượng cơ động và công an xã ở gần đó lập tức chạy đến khống chế, bắt giữ C. ngay tại hiện trường, thu giữ tang vật là một con dao.

Ba mẹ con cô giáo được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa đến Bệnh viện Đa khoa Năm Căn cấp cứu. Tuy nhiên, cháu K. tử vong do vết thương nặng. Chị H. và cháu C. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục điều trị.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nghi phạm phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra nhanh, tại thời điểm gây án, C. âm tính với nồng độ cồn và ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.