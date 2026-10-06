Đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Cà Mau khai do ghen tuông

Ngày 6/10, cơ quan Công an đang tạm giữ Trần Chí Công, do có hành vi giết người. Công chung sống như vợ chồng với bà N.T.L.H. (SN 1987) được khoảng 4 năm nay. Bà H. sống cùng 2 người con là V.N.B.C. (SN 2015) và V.N.T.K. (SN 2020).

Đối tượng Trần Chí Công.

Do nghi ngờ bà H. có mối quan hệ tình cảm với người khác nên vào khoảng 17h20 ngày 5/10, Công vào nhà bà H. lấy dao rượt chém bà H. và 2 cháu nhỏ.

Hậu quả, cháu K. tử vong, còn bà H. và cháu C. bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự cho cháu K.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Năm Căn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ đối tượng Công.

Được biết, chị H. là giáo viên tiểu học trên địa bàn, chồng đã mất. UBND xã Năm Căn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan lo hậu sự cho cháu K..