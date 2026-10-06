Bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi, người mẹ bị bắt ngay khi du thuyền cập cảng

Ngày 25/9, Nathalie Belizaire, 29 tuổi, lên tàu Carnival Conquest, bắt đầu chuyến du thuyền kéo dài 3 ngày từ Miami, Mỹ, tới quốc đảo Bahamas ở Caribe.

Tại căn hộ ở North Miami Beach, bang Florida, Belizaire bỏ lại 4 người con lần lượt 9 tuổi, 7 tuổi, 2 tuổi và 2 tháng tuổi. Không có người lớn nào ở lại chăm sóc những đứa trẻ.

Vụ việc được phát hiện nhờ Lether Bazile, cha của em bé nhỏ nhất. Người đàn ông không sống cùng Belizaire nhưng đã thấy cô đăng ảnh vé du thuyền lên WhatsApp vài ngày trước chuyến đi.

Khi được hỏi về các con, Belizaire khẳng định đã gửi chúng cho cụ ngoại chăm sóc. Tuy nhiên, Bazile vẫn nghi ngờ nên tới căn hộ kiểm tra vào ngày hôm sau, khi con tàu đã rời cảng.

Nathalie Belizaire trong phòng tạm giam. Ảnh: Local10 news

Qua rèm cửa, người đàn ông nhìn thấy tivi vẫn bật và nghe tiếng trẻ nhỏ bên trong nhưng gọi mãi không ai trả lời. Ông lập tức gọi số khẩn cấp 911.

Lực lượng cứu hỏa cùng cảnh sát địa phương phải phá cửa để vào căn hộ. Tại đây, họ phát hiện cả 4 đứa trẻ đang trốn trong phòng tắm.

Cảnh sát trưởng North Miami Beach Juan Pinillos cho biết các em may mắn không bị thương tích nghiêm trọng. Trong lúc mẹ vắng nhà, 2 đứa trẻ lớn phải tự tìm đồ ăn và chăm sóc 2 em, trong đó có bé sơ sinh mới 2 tháng tuổi.

Theo cảnh sát, những đứa trẻ đã ở lại căn hộ cùng nhau ít nhất 48 giờ trước khi được phát hiện.

Người cụ ngoại xác nhận Belizaire từng nói sẽ đưa các con tới nhưng sau đó không thực hiện. Tối 26/9, khi đang ở trên biển, Belizaire còn nhắn tin nhờ anh trai tới căn hộ kiểm tra bọn trẻ. Cảnh sát nhiều lần gọi điện cho cô nhưng không liên lạc được.

Ngày 28/9, ngay khi tàu trở về PortMiami, Belizaire bị bắt với 4 cáo buộc bỏ bê trẻ em. Đây đều là trọng tội bậc 3 theo quy định của bang Florida.

Người mẹ có thể đối mặt mức án tối đa 20 năm tù, gồm 5 năm cho mỗi tội danh. Mỗi cáo buộc còn có thể đi kèm khoản tiền phạt 5.000 USD.

Tại phiên xem xét bảo lãnh ngày hôm sau, Thẩm phán hạt Miami-Dade Mindy S. Glazer cho rằng trách nhiệm chăm sóc các em là gánh nặng quá lớn đối với 1 đứa trẻ 9 tuổi.

Tòa án ấn định mức bảo lãnh 10.000 USD và cấm Belizaire tiếp xúc với các con trong thời gian chờ phán quyết. Cả 4 đứa trẻ được Cơ quan Bảo vệ Trẻ em và Gia đình Florida đưa vào hệ thống chăm sóc thay thế.

Tối 29/9, Belizaire được trả tự do sau khi nộp tiền bảo lãnh. Cô trùm kín mặt khi rời nhà tù và từ chối trả lời truyền thông.