Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 người mắc kẹt dưới gầm xe

Theo Gente de Salta đưa tin, tài xế cầm lái chiếc Renault màu xanh đã lao lên vỉa hè và đâm vào nhóm người đang đứng bên ngoài cửa hàng ở Cerrillos, Argentina, vào tối này 30/9.

Những người chứng kiến bàng hoàng lao đến giúp đỡ những người bị nạn, trong đó có cả trẻ em bị mắc kẹt dưới chiếc Renault.

"Chúng tôi phải nâng chiếc xe lên để có thể đưa một trẻ vị thành niên khác ra ngoài", một nhân chứng được xác định là Emilio nói với phóng viên, cho biết vụ tai nạn xảy ra ở một khu vực "rất đông đúc".

"Đáng lẽ ra đó có thể là một thảm kịch", người đàn ông nói.

Chiếc xe ô tô lao lên vỉa hè, đâm trúng nhiều người. Ảnh: Harrisons

9 người lớn và 4 trẻ em, trong đó có một em bé 1 tuổi, bị thương.

Các quan chức Argentina cho biết tài xế đã được kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở và cho kết quả âm tính, nhưng không nêu chi tiết nguyên nhân của vụ tai nạn.

Emilio cũng cho biết: "Hình như tài xế đã ngất xỉu".