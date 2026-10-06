Vụ án ở Đồng Nai: Bị cáo thành khẩn khai báo thì có được giảm nhẹ hình phạt?

Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ nào?

Sáng 6/10, Tòa án Nhân dân TP. Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Anh về tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Đức Anh đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong (người mẹ và 2 con), một người bị thương nặng (là người chồng/ người cha).

Trước phiên xét xử, bị cáo Đức Anh có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong quá trình điều tra, Đức Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo vào phòng xử án lúc sáng nay, 6/10. Ảnh: Hoàng Anh/ VietNamNet.

Vậy việc có tình tiết giảm nhẹ như trên có đồng nghĩa với việc bị cáo sẽ được tuyên mức hình phạt nhẹ hơn?

Có tình tiết giảm nhẹ không nhất thiết sẽ được giảm hình phạt

Điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự quy định rằng người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, đây không phải căn cứ duy nhất để quyết định hình phạt. Theo khoản 1 Điều 50, khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bên ngoài Tòa án Nhân dân TP. Đồng Nai. Ảnh: TPO.

Vì vậy, việc được ghi nhận tình tiết giảm nhẹ không có nghĩa là bị cáo chắc chắn sẽ được tuyên mức hình phạt thấp hơn mức cao nhất của khung hình phạt áp dụng. Pháp luật không quy định một mức giảm hình phạt cố định chỉ vì bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Hình phạt cụ thể được Tòa án quyết định trên cơ sở đánh giá toàn diện vụ việc.