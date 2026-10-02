Hiểm họa từ việc giảm cân cấp tốc

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Phú Thọ) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn, cơ thể mệt mỏi. Người bệnh cho biết do đặc thù công việc thường xuyên phải tiếp khách, chế độ ăn uống thất thường nhưng vẫn mong muốn duy trì vóc dáng nên đã tự mua và sử dụng thuốc giảm cân trong một thời gian.

Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh phát hiện bệnh nhân bị tràn dịch mật, kèm chỉ số men gan tăng cao khoảng 600 U/L, gấp khoảng 15 - 20 lần giới hạn bình thường. Đây là dấu hiệu cho thấy hệ thống gan mật đang bị tổn thương nghiêm trọng.

Tại Bệnh viện Bạch Mai - Trung tâm Chống độc gửi mẫu sản phẩm bệnh nhân đã sử dụng tới Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn thực phẩm quốc gia để kiểm tra. Kết quả cho thấy trong thuốc giảm cân có thành phần Sibutramin. Nữ bệnh nhân cho biết đã mua sản phẩm này trên TikTok và uống liên tục hơn một tháng, mỗi ngày một viên. Sau thời gian sử dụng thuốc kết hợp nhịn ăn, bệnh nhân giảm được 4-5 kg.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, các thực phẩm chức năng quảng cáo để giảm cân thường chứa rất nhiều chất và có thể được chia thành nhiều nhóm. Trong đó, một nhóm là các chất kích thích như Sibutramin, cafein, thậm chí bột từ tuyến giáp động vật. Cơ chế của các chất này là tác động lên các cơ quan nội tạng, đặc biệt là hệ tim mạch, nhằm đốt cháy mỡ, tiêu thụ năng lượng mà không cần tăng vận động thể lực. Đây là cơ chế phản khoa học và rất nguy hiểm, có thể gây biến cố với tim mạch, não.

Nhóm thứ hai là các chất gây chán ăn, trong đó có phenylpropanolamine. Một số chất thuộc nhóm này cũng có rủi ro và độc tính cao. Nhóm thứ ba là các chất độn, khi uống vào sẽ nở ra trong đường tiêu hóa, tạo cảm giác no.

Theo BS Nguyên, hầu hết các sản phẩm này không công bố hoặc ghi rõ thành phần các chất trên nhãn mác, trong khi thường được quảng cáo bằng những lời lẽ quá mức và không có kiểm soát.

Không sử dụng thuốc giảm cân, một số người lại lựa chọn phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt để nhanh chóng giảm cân. ThS.BS Hoàng Thị Hồng Linh - khoa Nội tiết – Đái tháo đường (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh) cho biết: Chính chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và ăn bù sau đó đã khiến tuyến tụy của người bệnh bị tổn thương. Một số người cho rằng chỉ cần ăn một bữa mỗi ngày hoặc nhịn ăn 6 ngày, ăn xả 1 ngày là có thể giảm cân nhanh hơn. Tuy nhiên, cách làm này rất dễ khiến tuyến tụy bị quá tải và tổn thương nghiêm trọng.