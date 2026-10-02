Dùng nồi cơm điện mỗi ngày, 3 thói quen nhỏ có thể khiến nồi nhanh xuống cấp

Trong nhiều gia đình, nồi cơm điện phải hoạt động liên tục từ sáng đến tối. Sau khi vo gạo, thêm nước và đặt lòng nồi vào thân máy, người dùng thường chỉ mất vài phút để hoàn thành các thao tác chuẩn bị. Chính vì quá quen thuộc, một số bước dễ bị thực hiện qua loa.

Một lần làm chưa đúng chưa chắc gây ra hư hỏng ngay. Tuy nhiên, khi những thao tác này lặp lại trong thời gian dài, chúng có thể ảnh hưởng đến bề mặt lòng nồi, khả năng tiếp xúc với bộ phận gia nhiệt và độ bền của thiết bị.

Đặt lòng nồi còn ướt vào thân nồi

Sau khi vo gạo và thêm nước, nhiều người đặt ngay lòng nồi vào thân máy mà không kiểm tra mặt ngoài. Nếu đáy lòng nồi còn nước, hạt gạo hoặc cặn bẩn, chúng có thể làm giảm sự tiếp xúc ổn định giữa đáy nồi và bộ phận gia nhiệt.

Nước hoặc cặn bẩn còn sót lại cũng có thể bị làm nóng trong quá trình nấu, khiến việc vệ sinh về sau khó khăn hơn. Với những loại nồi sử dụng cảm biến hoặc bộ phận gia nhiệt tiếp xúc trực tiếp với đáy lòng nồi, việc giữ khu vực này sạch và khô càng cần được chú ý.

Cách làm đơn giản: Sau khi vo gạo, nên kiểm tra nhanh mặt ngoài của lòng nồi trước khi đặt vào thân máy. Nếu đáy còn ướt, chỉ cần lau khô bằng khăn sạch. Hạt gạo hoặc cặn bẩn bám ở đáy cũng nên được loại bỏ.

Phần mâm nhiệt bên trong thân nồi cũng cần được giữ sạch và vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên đổ nước trực tiếp vào thân nồi để làm sạch.

Dùng thìa kim loại hoặc miếng cọ cứng làm xước lòng nồi

Khi cơm bị dính dưới đáy, việc dùng thìa kim loại cạo nhanh vài lần có thể giúp lấy phần cơm ra dễ dàng. Tuy nhiên, nếu lòng nồi có lớp chống dính, đây không phải cách vệ sinh nên duy trì thường xuyên.

Các dụng cụ kim loại, vật sắc hoặc miếng cọ có tính mài mòn có thể tạo vết xước trên bề mặt. Khi lớp phủ đã bị tổn thương, khả năng chống dính có thể giảm và việc vệ sinh cũng trở nên khó khăn hơn.

Đặc biệt, với phần cơm khô bám chặt, càng dùng lực mạnh để cạo thì bề mặt lòng nồi càng dễ bị tác động.

Cách làm phù hợp: Khi xới cơm, nên sử dụng muỗng đi kèm sản phẩm hoặc dụng cụ được nhà sản xuất khuyến nghị. Nếu cơm bám dưới đáy, có thể ngâm lòng nồi với nước một thời gian để phần cơm mềm ra rồi rửa bằng miếng bọt biển hoặc dụng cụ mềm.

Khi lớp phủ xuất hiện nhiều vết xước, bong tróc hoặc hư hỏng rõ rệt, nên kiểm tra hướng dẫn của hãng và cân nhắc thay lòng nồi thay vì tiếp tục sử dụng một bộ phận đã xuống cấp.

Vo gạo trực tiếp rồi chà xát mạnh trong lòng nồi

Vo gạo trực tiếp trong lòng nồi là thói quen khá phổ biến vì nhanh và không cần dùng thêm rá. Tuy nhiên, với một số mẫu nồi có lớp chống dính, nhà sản xuất có thể khuyến cáo không nên vo gạo trực tiếp để hạn chế tác động lên bề mặt lòng nồi.

Điều đáng lưu ý không phải một vài lần vo gạo sẽ lập tức khiến lòng nồi hỏng. Vấn đề nằm ở thao tác chà, bóp hoặc đảo gạo mạnh, đặc biệt khi thực hiện hằng ngày trong thời gian dài.

Các hạt gạo không phải vật liệu có khả năng “cạo” mạnh như kim loại, nhưng việc chà xát lặp đi lặp lại vẫn không phải cách tốt nhất để bảo vệ lớp phủ, nhất là với những sản phẩm có bề mặt chống dính cần được chăm sóc cẩn thận.

Cách làm phù hợp: Nếu hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất khuyến cáo không vo gạo trực tiếp, nên vo gạo bằng rá hoặc dụng cụ riêng rồi mới chuyển vào lòng nồi. Nếu sản phẩm cho phép vo trực tiếp, cũng nên thao tác nhẹ tay và không dùng vật cứng khuấy, cạo.

Quan trọng nhất là đọc hướng dẫn của đúng mẫu nồi đang sử dụng, bởi chất liệu lòng nồi và lớp phủ của từng sản phẩm có thể khác nhau.

Nồi cơm điện không nhất thiết phải được chăm sóc cầu kỳ. Những việc đơn giản như lau khô đáy lòng nồi, giữ mâm nhiệt sạch, sử dụng dụng cụ phù hợp và tránh chà xát mạnh đã có thể giúp hạn chế hao mòn không cần thiết.

Bên cạnh đó, không nên dùng lòng nồi để chứa hoặc bảo quản thức ăn trong thời gian dài nếu nhà sản xuất không khuyến nghị. Khi vệ sinh, nên làm theo hướng dẫn đi kèm sản phẩm thay vì áp dụng một cách chung cho mọi loại nồi.

Một chiếc nồi được sử dụng đúng cách sẽ ít phải chịu những tác động không cần thiết trong quá trình nấu và vệ sinh. Với thiết bị hoạt động gần như mỗi ngày, chính những thói quen nhỏ này có thể tạo nên khác biệt về độ bền sau nhiều năm sử dụng.