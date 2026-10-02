Ngoại tình có nên thú nhận? Nữ luật sư gây sốc với lời khuyên: 'Hãy im lặng'

Theo Le Monde, câu chuyện ngoại tình không chỉ xoay quanh việc phản bội mà còn đặt ra một câu hỏi khó: có nhất thiết phải nói hết sự thật với người bạn đời, hay đôi khi im lặng lại là cách hạn chế tổn thương?

Có nhất thiết phải nói hết sự thật với người bạn đời về chuyện "phản bội", hay đôi khi im lặng lại là cách hạn chế tổn thương? Ảnh minh họa

Luật sư khuyên khách hàng nên im lặng

Sau 22 năm làm việc trong lĩnh vực luật gia đình tại Annecy, luật sư Amélie Gairaud cho biết bà đã nhận thấy một điều đáng chú ý: trong những câu chuyện liên quan đến ngoại tình, khách hàng gần như không bao giờ nói hết sự thật, kể cả khi đang ở trong văn phòng luật sư và được hỏi trực tiếp.

Theo Gairaud, ngoại tình vẫn là một chủ đề đặc biệt nhạy cảm. Người bị phản bội có thể không muốn nhìn thẳng vào sự thật, trong khi người ngoại tình tìm cách che giấu. Cả hai dễ rơi vào trạng thái phòng vệ, phủ nhận và xấu hổ.

Khi chuyện bị phát hiện, theo kinh nghiệm của nữ luật sư, khả năng hòa giải trở nên rất khó khăn. Một người bị nhấn chìm trong nỗi buồn, người kia lại bị cuốn vào những ham muốn mới. Khi ấy, khoảng trống dành cho sự thỏa hiệp gần như không còn.

Vì vậy, lời khuyên của Gairaud khá rõ ràng: im lặng và kín đáo.

Bà cho rằng trong bối cảnh chia tay, mình chưa từng chứng kiến một lời thú nhận nào giúp tình hình trở nên tốt đẹp hơn. Theo nữ luật sư, sự im lặng và lời nói dối đôi khi có thể mang tính cứu vãn. Đây là quan điểm cá nhân được bà rút ra từ kinh nghiệm hành nghề, không phải một nguyên tắc pháp lý.

Không phải chuyện gì trong tình yêu cũng cần nói ra

Theo Le Monde, câu chuyện ngoại tình còn phụ thuộc vào tuổi tác, tính cách, giá trị sống của mỗi người, cũng như bản chất của hành vi và những điều hai người từng thống nhất với nhau.

Chuyên gia tình dục học Patrick Papazian nhận xét rằng trong nhiều cặp đôi, những nguyên tắc về chung thủy thậm chí chưa bao giờ được nói rõ.

Triết gia Pierre Zaoui, tác giả cuốn Beautés de l’éphémère. Apologie des bulles de savon (Seuil, 2024), lại tiếp cận vấn đề từ góc độ khác. Ông cho rằng giá trị đạo đức của một mối quan hệ không nhất thiết nằm ở việc hai người phải kể cho nhau mọi thứ, mà ở nghĩa vụ trò chuyện và khả năng diễn đạt những lựa chọn, những ngã rẽ mà mối quan hệ đang trải qua.

Điều đó, theo Zaoui, không đồng nghĩa với việc phải “nói hết mọi chuyện”.

Ông đề cập đến khái niệm “lời nói dối cao thượng”. Theo cách nhìn này, vấn đề không chỉ là một người nói thật hay nói dối mà còn nằm ở cách họ sử dụng lời nói và hậu quả mà nó gây ra cho người đối diện.

Zaoui đối chiếu quan điểm của Kant, người xem nói dối là điều không thể chấp nhận vì nó phá hủy khả năng xây dựng niềm tin, với tư tưởng của Emmanuel Levinas, trong đó việc chăm sóc và quan tâm đến người khác cũng mang ý nghĩa đạo đức quan trọng. Từ đó, ông cho rằng trong một số trường hợp, việc nói ra sự thật hoặc để sự thật tự phơi bày cũng có thể trở thành một hành động gây tổn thương.

Người ngoại tình cũng mệt mỏi vì phải sống hai mặt

Việc giữ bí mật ngày càng khó khăn trong thời đại con người liên tục kết nối. Một tin nhắn gửi nhầm, một đoạn trò chuyện tình cảm xuất hiện trên máy tính gia đình hay những trao đổi trên mạng xã hội đều có thể khiến bí mật bị phát hiện.

Le Monde kể câu chuyện của Fabrice, một người đàn ông ngoài 60 tuổi đã được đổi tên. Ông tự nhận mình có xu hướng ngoại tình và cho biết bản thân không thực sự trách móc những ham muốn hay cuộc tình ngoài luồng của mình. Điều khiến ông mệt mỏi hơn lại là cái mà ông gọi là “cuộc sống hai mặt”.

Fabrice thừa nhận bản thân sợ nỗi đau có thể gây ra cho vợ hoặc những người tình nếu mọi chuyện bị phát hiện. Ông từng cố gắng thay đổi nhưng không thành công. Hiện tại, ông tìm cách xây dựng những thỏa hiệp mà mình cho là có thể chấp nhận được, với hy vọng không ai bị tổn thương.

Nhưng thú nhận cũng có thể là một cách sửa chữa

Nếu Pierre Zaoui đặt câu hỏi về giá trị của sự thú nhận, triết gia Jérôme Porée lại bảo vệ vai trò của nó.

Theo Porée, trước khi một người thú nhận lỗi lầm, họ từng có một lời thú nhận khác: thú nhận tình yêu và những hy vọng dành cho người mình yêu. Từ góc nhìn này, lời tuyên bố tình yêu cũng ngầm chứa một lời hứa về sự chung thủy.

Vì thế, nếu một người che giấu sự phản bội chỉ để bảo vệ tương lai của mối quan hệ, họ có thể đang dùng một sự lừa dối để che giấu một sự lừa dối khác.

Porée đặt câu hỏi: một mối quan hệ dựa trên sự che giấu sẽ còn lại điều gì nếu nó chỉ được duy trì bởi thói quen và những quy ước xã hội?

Theo ông, lời thú nhận có thể trở thành một cách sửa chữa và một lời hứa cho tương lai. Tuy nhiên, không phải cứ nói ra tất cả là đúng.

Quan trọng không chỉ là nói gì, mà là nói với ai

Chuyên gia tình dục học Patrick Papazian cho rằng trước khi quyết định thú nhận, người ngoại tình nên tự hỏi cuộc tình ngoài luồng có ý nghĩa gì trong hành trình của mối quan hệ và nó thực sự nói lên điều gì về hai người.

Theo ông, trong nhiều trường hợp, người ngoại tình và cuộc tình của họ trở thành tâm điểm, trong khi người tiếp nhận lời thú nhận mới là đối tượng cần được quan tâm nhất.

Người đó cảm thấy thế nào? Họ có thể tiếp nhận điều gì? Và thời điểm nào là phù hợp?

Papazian phân biệt giữa một lời thú nhận chỉ nhằm trút bỏ gánh nặng của người nói và một lời thú nhận được cân nhắc để người nghe có thể tiếp nhận phần sự thật liên quan đến mình.

Vì vậy, nếu quyết định nói ra, người ngoại tình cũng cần cân nhắc những chi tiết không cần thiết và có thể gây tổn thương. Đồng thời, theo cách tiếp cận được Le Monde dẫn lại, im lặng vẫn có thể là một lựa chọn trong một số hoàn cảnh.

Mỗi người lại tự kể một câu chuyện để sống tiếp

Le Monde cũng kể về Anne, một phụ nữ nhiều năm giữ vai trò tình nhân của một người đàn ông vẫn sống với vợ và hai con gái. Người đàn ông giải thích rằng ông ở lại vì trách nhiệm, sự hy sinh, nỗi sợ và đôi khi, như chính ông thừa nhận, chỉ đơn giản là vì “lười thay đổi”.

Sau quá trình làm việc với một nhà tâm lý học, Anne nhận ra rằng có những cặp đôi tin họ ở bên nhau vì con cái, trong khi thứ họ thực sự muốn bảo vệ có thể là chính cấu trúc gia đình và sự thuận tiện mà nó mang lại.

Câu chuyện ấy khiến Anne lo ngại về tác động của sự dối trá đối với những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình mà người lớn đang cố duy trì một “kịch bản” không hoàn toàn đúng với thực tế.

Đạo diễn Emmanuel Mouret, người thường khai thác những biến động tinh tế trong tình yêu, nhận xét rằng mỗi người đều cần tự kể cho mình một câu chuyện và tìm trong đó một giá trị đạo đức nhất định.

Con người có thể tìm cách lý giải để tiếp tục con đường mình đã chọn. Nếu không thể, họ thậm chí có thể tự trách móc bản thân và từ chính sự tự trách ấy tìm lại cảm giác mình đang hành xử có đạo đức.

Trong khi đó, Gabrielle, 47 tuổi, kể rằng cô từng trải qua cảm giác tội lỗi khi bắt đầu mối quan hệ với người sau này trở thành bạn đời của mình. Cô từng chia tay rồi lại quay về.

Theo lời Gabrielle, những năm sống trong tình trạng đó chủ yếu là hành trình để cô hiểu chính mình và thành thật với bản thân.

Triết gia kiêm nhà phân tâm học Clotilde Leguil cho rằng điều cốt lõi trong ngoại tình trước hết nằm ở mối quan hệ của mỗi người với chính ham muốn của mình. Con người không phải lúc nào cũng hiểu rõ mình đang làm gì khi phản bội người khác.

Ranh giới giữa nói thật và im lặng không đơn giản

Cuối bài, Le Monde đưa ra thêm những trường hợp cho thấy không có một công thức chung cho mọi cặp đôi.

Anna, một phụ nữ gần 40 tuổi, cho rằng mối quan hệ của mình thiếu sự sáng tạo và từng đề nghị người bạn đời “mở” mối quan hệ hoặc cùng nhau trải nghiệm những cuộc phiêu lưu tình cảm. Đề xuất không nhận được nhiều hưởng ứng, nhưng hai người cuối cùng đạt một thỏa thuận: nếu một trong hai có cuộc tình bên ngoài, tốt hơn hết là không nói ra, miễn tình cảm dành cho nhau không bị đe dọa.

Trong khi đó, Judith, cũng ở độ tuổi 40, lại nhìn sự việc theo cách đầy mâu thuẫn: cô cho rằng mình hoàn toàn có quyền giữ kín những cuộc vui nhỏ bên ngoài, nhưng lại cảm thấy không thể chấp nhận nếu chồng làm điều tương tự.

Những câu chuyện ấy cho thấy ngoại tình không chỉ đặt ra câu hỏi về đúng - sai, mà còn chạm đến cách mỗi người định nghĩa tình yêu, sự chung thủy, quyền riêng tư và trách nhiệm với người mình yêu.

Như Le Monde phân tích, trong những mối quan hệ giữa hai người, con người không chỉ học cách yêu mà còn học cách sống cùng người khác. Và đôi khi, điều khó nhất không phải là lựa chọn giữa nói thật hay nói dối, mà là hiểu được sự thật nào cần được nói ra, nói như thế nào và liệu lời nói ấy có thực sự giúp người đối diện hay chỉ khiến người nói nhẹ lòng hơn.

(Theo Le Monde)