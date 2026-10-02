Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang: Trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Lâm Vũ

Trước đây, anh Nguyễn Lâm Vũ làm tài xế xe tải, công việc tuy vất vả nhưng giúp anh có thu nhập ổn định chăm lo kinh tế gia đình. Từ khi mắc bệnh ung thư đại tràng, sức khỏe giảm sút, anh chuyển sang chạy xe công nghệ để kiếm thêm thu nhập. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Hà hằng ngày may đồ thuê, ai thuê gì làm nấy, thu nhập không ổn định; 2 người con đang tuổi đi học, khiến cuộc sống gia đình càng thêm chật vật.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang tặng 30 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Lâm Vũ.

Sau những lần điều trị, sức khỏe yếu dần, anh Vũ chia sẻ: “Tôi chỉ mong có sức khỏe để làm việc, có thêm thu nhập lo cho vợ con. Hai con còn nhỏ nên vợ chồng tôi càng thêm cố gắng".

Con gái anh Vũ là Nguyễn Lâm Yến Nhi, sinh năm 2006, hiện đang là sinh viên năm 3 Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, vừa đi học vừa đi làm thuê để có tiền trang trải việc học. Con trai là Nguyễn Lâm Bảo Anh, sinh năm 2014, đang học tại Trường THCS Tân Mỹ Chánh.

Từ khi anh Vũ mắc bệnh, chi phí điều trị lớn, gánh nặng ấy càng lớn hơn và những khoản chi tiêu hằng ngày vì thế trở thành áp lực đối với gia đình anh.

Từ thông tin phản ánh của Báo Đồng Tháp Online về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Lâm Vũ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng.