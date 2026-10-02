Yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn chưa được cấp phép

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát hiện sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên” được rao bán trên Shopee dù chưa có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Cục yêu cầu Công ty TNHH Shopee rà soát, xác minh và gỡ ngay toàn bộ thông tin liên quan, đồng thời ngừng kinh doanh sản phẩm này trên sàn.

Theo quy định, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải được đăng ký bản công bố tại Cục An toàn thực phẩm trước khi đưa ra thị trường. Nội dung quảng cáo cũng phải nằm trong phạm vi công dụng đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Tuy nhiên, qua rà soát, Cục An toàn thực phẩm cho biết chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố cho sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên”. Sản phẩm vì vậy không chỉ có vấn đề về hồ sơ lưu hành mà còn bị xác định vi phạm quy định về quảng cáo.

Sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Trên Shopee, sản phẩm được đăng trong mục “thực phẩm chức năng”, với giá gần 3 triệu đồng mỗi hộp. Người bán quảng cáo sản phẩm có thể hỗ trợ người bị rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, thiếu máu não, tắc động mạch vành.

Đáng chú ý, nội dung quảng cáo còn giới thiệu sản phẩm có khả năng “phòng ngừa nguy cơ đột quỵ” ở người cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, đồng thời “phòng ngừa xuất huyết não và hỗ trợ phục hồi thần kinh sau tai biến”.

Những công dụng này dễ khiến người mua hiểu sản phẩm có vai trò phòng hoặc hỗ trợ điều trị các bệnh lý nghiêm trọng, trong khi thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không nên mặc định một sản phẩm xuất hiện trên sàn thương mại điện tử là đã được cơ quan quản lý cấp phép. Trước khi mua, cần kiểm tra nguồn gốc, hồ sơ công bố và thông tin pháp lý của sản phẩm.

Cảnh báo này càng đáng lưu ý trong bối cảnh các sản phẩm mang tên “An cung” đang xuất hiện trên thị trường với nhiều nguồn gốc khác nhau, trong đó có cả hàng giả.

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá một đường dây sản xuất hơn một triệu viên “An Cung phòng ngừa đột quỵ” giả. Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm này chứa bột mì, hóa chất, chất tạo màu, sau đó được đóng gói bằng bao bì giả mạo hàng “nhập khẩu”.

Chi phí sản xuất một hộp hàng giả được xác định khoảng 105.000 đồng, nhưng sản phẩm được bán tới người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng, cao gần 30 lần.

Với các sản phẩm được quảng cáo liên quan đến phòng ngừa đột quỵ, cơ quan y tế khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thay cho thuốc hoặc phác đồ điều trị. Khi có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt thay vì chờ đợi hoặc sử dụng các sản phẩm truyền miệng.