173 người được khám sàng lọc ung thư miễn phí

Tại chương trình, 173 người dân được khám lâm sàng, siêu âm và tầm soát một số bệnh ung thư thường gặp như: Ung thư vú, tuyến giáp, gan, tuyến tiền liệt, phổi... Bên cạnh đó, các bác sĩ tư vấn về chế độ dinh dưỡng, lối sống lành mạnh và hướng dẫn theo dõi sức khỏe, nhận biết những dấu hiệu bất thường cần thăm khám chuyên sâu.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh siêu âm tuyến giáp cho người dân xã Mỹ Thái.

Qua sàng lọc, các bác sĩ phát hiện 29 trường hợp nhân tuyến giáp tirads II, 50 trường hợp tirads III và 2 trường hợp tirads IV; 19 trường hợp có tổn thương tuyến vú. Ngoài ra, 31 trường hợp gan nhiễm mỡ cùng một số trường hợp nang gan, nang thận, sỏi thận, u gan, u xơ tử cung và phì đại tuyến tiền liệt đã được phát hiện. Những trường hợp có bất thường đều được bác sĩ tư vấn, hướng dẫn theo dõi hoặc điều trị phù hợp.

Hoạt động góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân, tăng khả năng phát hiện sớm bệnh lý, qua đó nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.