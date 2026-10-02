Không cần mua cá hồi đắt tiền, loại cá quen thuộc này ở chợ Việt có giá chỉ bằng 1 nửa nhưng giàu EPA, DHA và protein

Cá thu từ lâu đã xuất hiện trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt nhờ hương vị dễ ăn, có thể chế biến theo nhiều cách và giá thành tương đối phù hợp.

Đây là 1 trong những loại cá béo giàu omega-3, đặc biệt là 2 axit béo quan trọng EPA và DHA. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, khoảng 85 g cá thu Đại Tây Dương nấu chín cung cấp 0,43 g EPA và 0,59 g DHA, tương đương tổng lượng hơn 1 g.

Ngoài omega-3, cá thu còn cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Loại cá này gần như không chứa carbohydrate nên có thể kết hợp với rau củ, ngũ cốc hoặc những thực phẩm khác để tạo thành bữa ăn cân đối.

Ngoài omega-3, cá thu còn cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Ảnh minh họa

So với cá hồi, cá thu thường có mức giá dễ tiếp cận hơn, thậm chí có thể chỉ bằng khoảng 1/2. Nhờ đó, các gia đình có thể bổ sung cá béo vào thực đơn mà không phải lựa chọn thực phẩm có giá quá cao.

EPA và DHA trong cá thu được quan tâm nhờ vai trò đối với sức khỏe tim mạch. Việc bổ sung cá béo vào chế độ ăn có thể góp phần cải thiện một số yếu tố nguy cơ, trong đó có lượng triglyceride trong máu.

Cá thu còn chứa lượng protein đáng kể, giúp tăng cảm giác no sau bữa ăn. Khi được hấp, nướng hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải, loại cá này có thể phù hợp với chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, ăn cá thu không đồng nghĩa với việc chắc chắn giảm cân nếu tổng năng lượng nạp vào vẫn vượt nhu cầu của cơ thể.

Vitamin D và một số khoáng chất trong cá thu cũng góp phần duy trì hệ xương. Vitamin D đóng vai trò trong quá trình hấp thu canxi, vì vậy cá thu có thể được kết hợp với thực phẩm giàu canxi và vận động thể chất để xây dựng chế độ dinh dưỡng tốt cho xương.

Đối với não bộ, DHA là thành phần quan trọng của màng tế bào thần kinh và tham gia vào hoạt động của não. Một số nghiên cứu đã xem xét mối liên hệ giữa việc ăn cá với sức khỏe nhận thức và tâm trạng. Dù vậy, cá thu không phải phương pháp điều trị trầm cảm, Alzheimer hay các bệnh thần kinh khác.

Cá thu có thể được hấp, nướng, kho hoặc áp chảo. Ảnh minh họa

Omega-3, protein, vitamin và khoáng chất trong cá thu còn có vai trò nhất định đối với sức khỏe làn da, trong đó omega-3 tham gia duy trì cấu trúc và chức năng của màng tế bào.

Cá thu có thể được hấp, nướng, kho hoặc áp chảo. Nếu ăn thường xuyên, nên hạn chế cách chế biến sử dụng quá nhiều dầu, muối hoặc đường. Chế độ ăn cũng cần thay đổi giữa nhiều loại cá và hải sản thay vì chỉ sử dụng 1 loại.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ khuyến nghị lựa chọn đa dạng những loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp. Phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và trẻ nhỏ cần chú ý khi chọn cá do mức độ phù hợp có thể khác nhau theo độ tuổi và tình trạng sinh lý.

Khi mua cá thu nguyên con, nên chọn cá có mắt trong, sáng, hơi lồi; mang đỏ tươi hoặc hồng đỏ; da sáng bóng và vảy bám chắc. Thịt cá cần săn chắc, có độ đàn hồi và nhanh trở lại hình dạng ban đầu sau khi ấn. Không nên mua cá có mắt đục, mang sẫm màu, nhiều nhớt, thịt mềm nhũn hoặc xuất hiện mùi bất thường.

(t/h theo Znews, Lao Động)