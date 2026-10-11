Tiền mã hóa sau cú sốc 19 tỷ USD: Kỷ nguyên đòn bẩy nhường chỗ cho tài sản thực

Khối lượng giao dịch đòn bẩy sụt giảm mạnh sau đợt thanh lý kỷ lục

Đợt tăng giá gần đây đưa Bitcoin lên trên 80.000 USD đã mang lại không khí tích cực cho thị trường tài sản số. Dù vậy, khối lượng hợp đồng mở của đồng tiền lớn nhất thế giới vẫn còn khoảng cách rất xa so với mức đỉnh. Cách đây một năm, thị trường từng chứng kiến dòng tiền ồ ạt đổ vào nhờ sự ủng hộ từ giới chức Mỹ, sự quan tâm của Phố Wall và những kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới. Cú sập lịch sử hồi tháng 10 năm ngoái đã quét sạch 19 tỷ USD các vị thế đặt cược bằng đòn bẩy chỉ trong một ngày, bóc trần sự mong manh của một cấu trúc thị trường từng được đánh giá là đã trưởng thành.

Mười hai tháng trôi qua, Bitcoin vẫn giao dịch dưới mức đỉnh kỷ lục hơn 30%. Các nỗ lực bứt phá để tạo đà tăng bền vững liên tục vấp phải lực bán chốt lời. Giới giao dịch hiện tỏ ra vô cùng dè dặt trong việc xây dựng lại các vị thế đòn bẩy, yếu tố từng là động lực chính tạo nên những đợt bùng nổ mạnh nhất. Dữ liệu của CryptoQuant ghi nhận tổng khối lượng hợp đồng mở của các sản phẩm tương lai vĩnh cửu gắn với Bitcoin đạt khoảng 45 tỷ USD vào một năm trước, nhưng con số này đã giảm hơn một nửa trong vòng sáu tháng sau sự cố thanh lý.

Các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn vẫn tiếp tục thử nghiệm với tài sản số bất chấp sự trầm lắng của hoạt động đòn bẩy. Chủ tịch công ty tạo lập thị trường Caladan là bà Julia Zhou phân tích rằng điều quan trọng hiện nay là bản thân thị trường đã đủ vững vàng để đối phó với rủi ro hay chưa. Việc 19 tỷ USD bốc hơi trong 24 giờ không nghiêm trọng bằng việc thanh khoản biến mất quá nhanh đúng vào thời điểm hệ thống cần nhất. Giới đầu tư hiện đã nhận thức rõ hơn về rủi ro, nhưng sự phân mảnh của thị trường vẫn tiềm ẩn nguy cơ suy giảm thanh khoản bất ngờ.

Dòng vốn tỷ USD dịch chuyển sang thị trường tài sản thực

Nhiều chuyên gia tin tưởng vào sự vững mạnh của thị trường hiện tại khi chỉ ra hàng loạt yếu tố hỗ trợ mới bao gồm mức đòn bẩy thấp hơn, sự đa dạng của các nhóm tài sản ít tương quan và hệ thống thanh lý được củng cố. Thay vì tập trung vào các sản phẩm thuần túy rủi ro, giới đầu tư đang chuyển hướng sang những sân chơi mới có tính ứng dụng cao hơn. Hợp đồng tương lai vĩnh cửu nay được sử dụng để đặt cược vào cổ phiếu, hàng hóa và các tài sản thực khác. Phố Wall cũng đang tiến mạnh tới các mảng stablecoin, token hóa tài sản và hạ tầng tài chính xây dựng trên công nghệ blockchain.

Thống kê của DefiLlama cho thấy khối lượng hợp đồng mở của hợp đồng tương lai vĩnh cửu cho tài sản thực đã vượt mốc 17 tỷ USD. Phần lớn mức tăng trưởng này được dẫn dắt bởi Hyperliquid, một sàn giao dịch đi tiên phong trong việc kết nối sản phẩm phái sinh với cổ phiếu và hàng hóa truyền thống. Trưởng bộ phận nghiên cứu của công ty giao dịch LO:TECH là ông Adam McCarthy nhận định sự dịch chuyển này phản ánh nhu cầu tìm kiếm lợi suất trên một hệ thống tài chính không bao giờ đóng cửa, thay vì xu hướng chạy theo các đồng tiền ảo mang tính trào lưu ngắn hạn.

Quỹ QCP Capital dự báo Bitcoin sẽ giao dịch đi ngang trong vùng 80.000 đến 90.000 USD xuyên suốt quý IV. Nền tảng dài hạn của tiền mã hóa vẫn vững chắc, nhưng dòng vốn hiện tại chưa đủ lực để tạo ra sự bứt phá nếu thiếu đi các chất xúc tác lớn. Trong khi đó, Galaxy Digital đánh giá cấu trúc thị trường đã thay đổi hoàn toàn về chất sau một năm biến động. Các cơ quan quản lý liên bang tại Mỹ vẫn đang xúc tiến kế hoạch kiểm soát an toàn giao dịch qua các hướng dẫn về tài sản thế chấp và ký quỹ. Phó chủ tịch nghiên cứu của Galaxy Digital là ông Lucas Tcheyan khẳng định thị trường sụp đổ vào ngày 10/10/2025 về cơ bản đã không còn tồn tại, mở ra một chu kỳ mới nơi tiền mã hóa dần trở thành một bộ phận của chính hệ thống tài chính truyền thống.