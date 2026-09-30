Học sinh Việt Nam lần đầu vô địch RoboMission

Đội tuyển học sinh Việt Nam giành chức vô địch nội dung RoboMission. Ảnh: NTCC.

Chiều 29/9, tại Hyderabad (Ấn Độ), đội GV2-HSRL-01 gồm hai thành viên Trần Minh Quân và Lê Trường Vĩ (học sinh lớp 9A1, trường THCS Giảng Võ 2) đã giành chức vô địch bảng RoboMission Junior tại WRO Open Championship Asia & Pacific 2026.

Cụ thể, trong ngày thi đầu tiên, GV2-HSRL-01 đạt 240 điểm - là số điểm tuyệt đối của lượt thi. Trong ngày thi thứ hai, Minh Quân và Trường Vĩ tiếp tục duy trì phong độ ổn định, thể hiện khả năng lập trình, xử lý tình huống và điều khiển robot với độ chính xác cao.

Chung cuộc, GV2-HSRL-01 đạt 435 điểm và giành ngôi vô địch, bỏ xa đội đứng thứ hai với 349 điểm và đội đứng thứ ba với 355 điểm. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển học sinh Việt Nam giành chức vô địch nội dung RoboMission tại một giải đấu chính thức của World Robot Olympiad (WRO).

Lê Trường Vĩ (trái), Trần Minh Quân (phải) cùng cô giáo chủ nhiệm Đặng Thị Thùy Nga, người hướng dẫn đội GV2-HSRL-01. Ảnh: NTCC.

Ngoài ra, một đội tuyển khác của trường THCS Giảng Võ 2 là GV2-HSRL-B2-02 - đã lọt top 3 tại bảng RoboMission Junior. Đội này gồm 3 học sinh: Tạ Ngọc Gia Bảo (lớp 9A3), Đặng Đức Nhật Minh (8A2) và Vũ Đức Lâm (8A7).

Trước đó, năm 2024, đội GV2-HSRL-01 của trường cũng từng giành ngôi Á quân thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2025, 5/10 đội tuyển của trường lọt top 10 quốc gia WRO và đạt top 5 tại giải WRO châu Á - Thái Bình Dương tổ chức ở Philippines.

Theo cô Phạm Thị Hương Giang, Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ 2, ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà trường xác định giáo dục STEM là một trong những hướng phát triển trọng tâm, chú trọng phát triển tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ cho học sinh.

Sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của phường, cùng tâm huyết của đội ngũ giáo viên và sự đồng hành của phụ huynh đã tạo điều kiện để nhà trường xây dựng môi trường STEM bài bản, giúp học sinh có thêm cơ hội nghiên cứu, thử nghiệm và sáng tạo.

“Chuỗi thành tích liên tiếp là minh chứng cho quá trình thầy và trò kiên trì theo đuổi STEM - Robotics. Qua các sân chơi lớn, học sinh không chỉ mang thành tích về cho nhà trường và đất nước mà còn có cơ hội rèn luyện bản lĩnh, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực làm chủ công nghệ”, cô Phạm Thị Hương Giang chia sẻ.

WRO Open Championship Asia & Pacific là một trong những giải đấu quốc tế của World Robot Olympiad, quy tụ các đội tuyển Robotics học sinh đến từ nhiều quốc gia trong khu vực và quốc tế. Kỳ thi năm nay có 149 đội tuyển đến từ hơn 20 quốc gia, tranh tài ở nhiều nhóm tuổi và nội dung. Riêng bảng RoboMission Junior có 30 đội tham dự.