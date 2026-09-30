Việt Nam đứng Nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026
Tối 29/9/2026, sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2026 đã khép lại tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh), vị trí Nhất toàn đoàn thuộc về Việt Nam.
Giải diễn ra từ ngày 24 - 29/9, quy tụ gần 150 vận động viên của 5 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Malaysia, Myanmar và Singapore, tranh tài ở 30 nội dung. Các vận động viên đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, tôn trọng đối thủ, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi chuyên môn và thắt chặt tình hữu nghị giữa các đoàn thể thao Đông Nam Á.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/viet-nam-dung-nhat-toan-doan-tai-giai-vo-dich-pencak-silat-dong-nam-a-2026-post1390181.html