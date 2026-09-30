U16 Việt Nam khép lại giải quốc tế tại Trung Quốc, tiếp tục chuẩn bị cho U17 châu Á 2027

Đội hình xuất phát của U16 Việt Nam

Ở cuộc đối đầu U16 Kyrgyzstan, Ban huấn luyện U16 Việt Nam chủ động sử dụng phần lớn những cầu thủ dự bị cùng các gương mặt cần được tiếp tục kiểm tra, đánh giá.

U16 Việt Nam nhập cuộc khá chủ động, tìm kiếm cơ hội từ những tình huống triển khai bóng ở hai biên cũng như các pha bóng cố định. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn giúp U16 Kyrgyzstan có bàn mở tỉ số ở phút 21.

Bước sang hiệp hai, Ban huấn luyện tiếp tục thực hiện những điều chỉnh về nhân sự, tạo điều kiện để nhiều cầu thủ được vào sân thi đấu. Trong thế bị dẫn bàn, U16 Việt Nam nỗ lực gia tăng sức ép và tìm kiếm bàn gỡ.

Trọng Hiệp có hai cơ hội đáng chú ý để dứt điểm về phía khung thành U16 Kyrgyzstan nhưng đều không thể đánh bại thủ môn đối phương. Khi U16 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình trong những phút cuối, Kyrgyzstan tận dụng cơ hội để ghi thêm hai bàn, ấn định chiến thắng 3-0.

Khép lại CFA Team China 2026, U16 Việt Nam đã lần lượt được thử sức trước Australia, chủ nhà Trung Quốc và Kyrgyzstan. Những trận đấu với các đối thủ có phong cách và chất lượng chuyên môn khác nhau mang đến cơ hội cọ xát cần thiết cho các cầu thủ trẻ.

Đặc biệt, việc trao cơ hội thi đấu cho nhiều gương mặt trong đội hình giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá khả năng thích nghi, phong độ cũng như mức độ đáp ứng yêu cầu chuyên môn của từng cầu thủ. Đây là những dữ liệu quan trọng trong quá trình tiếp tục sàng lọc và xây dựng lực lượng cho mục tiêu dài hạn ở cấp độ U17.

Sau giải đấu tại Trung Quốc, U16 Việt Nam dự kiến tiếp tục tập trung vào tháng 12 và có hai trận giao hữu với U16 Hàn Quốc. Đây sẽ là đợt cọ xát quốc tế tiếp theo để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, đồng thời giúp Ban huấn luyện từng bước hoàn thiện đội hình hướng tới VCK U17 châu Á 2027.