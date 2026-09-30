Thống kê trận đấu Scotland U19 0-2 Ukraine U19: Ukraine U19 giành chiến thắng chung cuộc
Ukraine U19 vượt qua Scotland U19 với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Những khoảnh khắc quyết định
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-scotland-u19-0-2-ukraine-u19-ukraine-u19-gianh-chien-thang-chung-cuoc-467161.html