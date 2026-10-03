Hội Sách Hà Nội: Sách mở tri thức, công nghệ dẫn tương lai

Với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”, Hội Sách Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 1-4/10, do UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

Hội Sách Hà Nội là hoạt động văn hóa đọc thường niên của Thủ đô, năm nay được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 đến 10/10/2026) và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 đến 10/10/2026).

Điểm nhấn của hội sách là hai không gian trưng bày chuyên đề “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” và “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Tại đây, độc giả có thể tiếp cận các đầu sách thuộc “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”, “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, cùng tư liệu về Quốc Tử Giám và tham gia các hoạt động trải nghiệm như viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội sách. Ảnh: BTC

Công nghệ được đưa vào hội sách thông qua các nền tảng đọc sách điện tử trên máy tính bảng, điện thoại và máy tính xách tay. “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi” cũng được giới thiệu, tập hợp các xuất bản phẩm về khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Bên cạnh trưng bày, phát hành sách, hội sách tổ chức nhiều tọa đàm, giao lưu và giới thiệu xuất bản phẩm mới về lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội. Trong đó có chương trình giới thiệu cuốn Dấu vân tay của phố của nhà văn Nguyễn Trương Quý; tọa đàm về Hà Nội qua ký họa, tùy bút và chương trình giao lưu với các tác phẩm của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện, Tô Hoài.

Đáng chú ý, chương trình cũng giới thiệu cuốn Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, đổi thay và bước tới của Melinda French Gates.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, thành phố xác định sách và văn hóa đọc có vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là một lĩnh vực góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Theo bà Vũ Thu Hà, với vị thế là Thủ đô, nơi tập trung nhiều nhà xuất bản, công ty phát hành và liên kết xuất bản, Hà Nội có những điều kiện thuận lợi để nâng cao đời sống tinh thần và đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc của người dân.

Thành phố thời gian qua đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động, phong trào phát triển văn hóa đọc, tôn vinh sách, hướng tới đưa sách và văn hóa đọc ngày càng có ý nghĩa trong đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhìn nhận Hội Sách là nơi bạn đọc tìm đến những cuốn sách hay, đồng thời là không gian khơi mở tinh thần học tập, kết nối những giá trị của quá khứ với tri thức hiện tại và công nghệ tương lai, qua đó bồi đắp nguồn lực con người, sức mạnh văn hóa và nền tảng tri thức cho phát triển bền vững.

“Hội Sách Hà Nội là không gian khơi mở tinh thần đọc sách, nơi những giá trị văn hóa được kết nối với tri thức hiện đại bằng công nghệ tương lai, lan tỏa tình yêu sách với những giá trị văn hóa của Thủ đô”- bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Người dân trải nghiệm không gian trưng bày “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”. Ảnh: BTC