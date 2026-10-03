Tổ đình Phổ Quang tưởng niệm 54 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Tràng viên tịch

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức trụ trì các tự viện cùng chư Tăng, Phật tử các thế hệ tu học tại tổ đình Phổ Quang.

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Tràng

Trước Giác linh đài, chư tôn giáo phẩm dâng hương, đảnh lễ tưởng niệm; môn đồ pháp quyến thành kính truy niệm ân đức của bậc khai sơn, đồng nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Tại trai đường, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, trụ trì tổ đình Phổ Quang dâng lời tưởng niệm, ôn lại cuộc đời hành đạo và những đóng góp của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Tràng đối với Đạo pháp, đặc biệt là quá trình kiến tạo và xây dựng tổ đình Phổ Quang.

Theo tiểu sử, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Tràng, pháp danh Giác Trang, thế danh Võ Văn Nghiêm, sinh năm 1884 tại làng Tân Quý, Chợ Lớn. Năm 16 tuổi, ngài xuất gia tại chùa Long Huê, được Hòa thượng Thích Huệ Từ tiếp nhận làm đệ tử. Sau khi thọ Cụ túc giới, ngài tiếp tục tham học tại các đạo tràng ở Vĩnh Long, Sa Đéc.

Nhất tâm cầu nguyện

Năm 1914, ngài đảm nhiệm trụ trì tổ đình Thanh Trước, tổ chức các khóa An cư và giảng dạy kinh Pháp hoa. Trong quá trình hành đạo, ngài đặc biệt chú trọng việc đào tạo Tăng tài, tổ chức trường hạ, Phật học viện và hướng dẫn hàng Phật tử tu tập.

Đến năm 1938, sau khi tiếp nhận lời thỉnh nguyện của Hòa thượng Thích Thiện Thông, ngài về Phú Nhuận đảm nhiệm trụ trì chùa Phổ Quang. Từ đây, với tâm nguyện hoằng pháp và đào tạo thế hệ kế thừa, ngài từng bước xây dựng chùa Phổ Quang trở thành một đạo tràng tu học, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của tổ đình Phổ Quang về sau.

Trong thời gian trụ trì, Trưởng lão Hòa thượng quan tâm đến việc duy trì nếp sống thiền môn, mở trường hạ, đào tạo Tăng Ni và truyền trao giáo pháp. Ngài cũng giữ tâm nguyện hướng về pháp môn Tịnh độ, thường khuyến tấn hàng đệ tử tinh tấn niệm Phật, vun bồi tín tâm và hành trì.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, trụ trì tổ đình Phổ Quang dâng lời tưởng niệm

Sau khi Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Tràng viên tịch, Hòa thượng Thích Thiện Thông tiếp nối sự nghiệp, duy trì đạo tràng và phát triển các hoạt động tu học tại tổ đình. Sự tiếp nối ấy trở thành một phần quan trọng trong dòng truyền thừa của Phổ Quang, nơi các thế hệ chư Tăng tiếp tục gìn giữ nếp đạo và phụng sự Tam bảo.

Năm 1968, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Tràng được cung cử vào ngôi vị Phó Tăng thống GHPGVN Thống nhất và đảm nhiệm cương vị này cho đến lúc viên tịch vào ngày 23-8-Nhâm Tý (1972); trụ thế 89 năm, 63 hạ lạp.