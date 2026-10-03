'Kết nối yêu thương' - Chương trình nghệ thuật đặc biệt do Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 5/10/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (số 40 Hàng Bài, Hà Nội), dự kiến có sự tham dự của hơn 700 đại biểu gồm: các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng đông đảo đại biểu, văn nghệ sĩ và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, ứng dụng VTVgo, tiếp sóng trên Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) và chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng số của Bộ Công an cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Sự kiện là hoạt động cụ thể hóa Kế hoạch số 22-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế phục vụ xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, cùng Kế hoạch số 760/KH-BCA-X03 của Bộ Công an.

Theo thống kê ban đầu, cả nước hiện có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang rất cần sự tiếp sức của cộng đồng. Xuất phát từ chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và phương châm "vì Nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an nhân dân, chương trình được tổ chức nhằm huy động nguồn lực xã hội để trực tiếp chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng này.

Toàn bộ quy trình vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện được thực hiện chặt chẽ theo Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ, thông qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Việc phân bổ kinh phí hỗ trợ dựa trên hồ sơ bệnh án, xác nhận thực tế của cơ sở y tế và chính quyền địa phương, bảo đảm nguyên tắc đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Không chỉ là cầu nối vận động nguồn lực, "Kết nối yêu thương" còn là một tác phẩm chính luận nghệ thuật giàu chiều sâu cảm xúc, được khắc họa qua 3 phần mạch lạc: "Tình quê hương", "Kết nối yêu thương" và "Thanh âm trái tim". Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật múa, phóng sự thực tế và thủ pháp sân khấu với hình tượng cội nguồn bền vững, chương trình sẽ dẫn dắt người xem từ tình yêu gia đình, quê hương thân thuộc đến trách nhiệm xã hội và tình người cao cả. Ở đó, sự sẻ chia của tổ chức Hội và tinh thần nhân văn của người chiến sĩ Công an nhân dân được hòa quyện, khẳng định thông điệp không để bất kỳ người yếu thế nào phải đơn độc trên hành trình chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo.