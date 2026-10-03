Nghệ sĩ quốc tế:'Chúng tôi cảm thấy rất vui vì là một phần của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội'

Tiết mục biểu diễn của đoàn nghệ thuật từ Ấn Độ

Các đoàn nghệ thuật đến từ các châu lục cùng tham gia biểu diễn, giới thiệu các loại hình âm nhạc, nhạc cụ và những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của mỗi quốc gia, góp phần tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa các nền văn hóa.

Trả lời phỏng vấn PV Văn Hoá, đại diện của đoàn nghệ thuật đến từ Ấn Độ biểu diễn tại sân khấu, giáo viên múa Charishma đến từ Ấn Độ cho biết, trong sự kiện lần này, họ có hai tiết mục biểu diễn từ các học viên nữ Việt Nam và các em nhỏ.

Các học viên nữ Việt Nam đã biểu diễn một tiết mục mang không khí vui tươi, còn các em nhỏ biểu diễn tiết mục về Hanuman - tên một vị thần tôn kính. Tiết mục thể hiện sức mạnh cũng như những giá trị văn hóa được truyền tải qua nghệ thuật múa của Ấn Độ.

Cô giáo Charishma và các em nhỏ chuẩn bị tham gia biểu diễn một tiết mục trên sân khấu

Cô giáo Charishma chia sẻ đây là năm thứ hai mà đoàn nghệ thuật Ấn Độ tham gia tiết mục biểu diễn. Những tiết mục biểu diễn vào năm đầu tiên thực sự là một trải nghiệm rất đáng nhớ, bởi việc được biểu diễn cùng đại diện của nhiều quốc gia đã mang đến tinh thần kết nối đặc biệt và nhiều ý nghĩa.

Tại Lễ hội Văn hoá Thế giới năm nay, bà Charishma bày tỏ cảm thấy rất vui và tự hào khi được trở thành một phần của sự kiện, được biểu diễn và giới thiệu văn hóa của Ấn Độ đến với người dân Việt Nam thông qua nghệ thuật múa.

Kyaw Swar Win (thứ ba từ trái qua) cùng các thành viên Đoàn Nghệ thuật Văn hóa Myanmar chụp ảnh tại gian hàng

Tại gian hàng của Myanmar, đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn của nước này đã sẵn sàng cho các tiết mục tại sân khấu Hoàng thành Thăng Long.

Trả lời phỏng vấn PV Văn Hoá, ông Kyaw Swar Win, thành viên Đoàn Nghệ thuật Văn hóa Myanmar, thuộc Bộ Văn hóa, Khách sạn và Du lịch Myanmar cho biết, đoàn đã biểu diễn hai tiết mục. Tiết mục đầu tiên là Mingalabar Myanmar.

Nói thêm về tiết mục biểu diễn, ông Kyaw Swar Win cho biết, “Mingalabar” là lời chào trong tiếng Myanmar, tương tự như cách mọi người thường nói “xin chào” khi gặp nhau. Vì vậy, tiết mục này mang ý nghĩa như một lời chào mà đoàn Myanmar gửi tới khán giả.

Tiết mục thứ hai là múa rối dây truyền thống Myanmar. Đoàn biểu diễn loại hình múa rối sử dụng dây điều khiển, một nét nghệ thuật truyền thống đặc trưng của Myanmar.

Tiết mục do đoàn nghệ thuật Myanmar biểu diễn

Ngoài ra, trong chương trình lễ bế mạc, đoàn cũng sẽ tham gia biểu diễn thêm một tiết mục. Ông Kyaw Swar Win bày tỏ thích thú khi tham gia lễ hội và cho rằng việc các đoàn nghệ thuật, các chương trình văn hóa từ nhiều quốc gia cùng hội tụ tại đây là một ý tưởng rất tuyệt vời của Việt Nam.

“Chúng tôi rất vui khi được tham gia và có cơ hội giới thiệu văn hóa Myanmar đến với khán giả các nước thông qua các tiết mục biểu diễn”, ông Kyaw Swar Win chia sẻ.