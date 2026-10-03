Kín 'nàng thơ' chụp ảnh ở Hồ Gươm

Đầu tháng 10, Hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút đông người dân và du khách khi những thảm hoa ven hồ liên tục được thay mới, tạo điểm nhấn cho không gian mùa thu Hà Nội.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ từng khoảng trống quanh thảm hoa ven hồ để ghi lại những khoảnh khắc mùa thu. Các bạn nữ chọn trang phục nữ tính, chuẩn bị kỹ tóc và trang điểm, biến khu vực ven hồ thành điểm chụp ảnh "viral" (được lan tỏa) trên mạng xã hội.

Những khóm cẩm tú cầu được trồng từ trước vẫn được giữ lại ở một số khu vực, kết hợp với nhiều loại hoa mới như violet Nhật, ngũ sắc, sao nhái và vạn thọ. Sự thay đổi này tạo thêm màu sắc cho các thảm hoa ven Hồ Gươm, phù hợp với không khí mùa thu Hà Nội.

Ghi nhận lúc 15h, khu vực quanh các thảm hoa ven Hồ Gươm đông người đến chụp ảnh. Nhiều nhóm bạn mang theo máy ảnh, điện thoại cùng các thiết bị hỗ trợ như đèn flash, tấm hắt sáng để tự thực hiện bộ ảnh.

Vũ Lưu Bảo Ngọc (sinh năm 2007, ngụ phường Đông Ngạc, bên trái) cho biết thấy nhiều hình ảnh Hà Nội vào thu trên mạng xã hội nên rủ bạn bè chuẩn bị từ make-up, làm tóc đến trang phục để check-in Hồ Gươm.

Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 2006, ngụ Thái Nguyên) chọn Hồ Gươm làm điểm check-in khi Thu Hà Nội về. “Tôi rất thích không gian và cách bố trí hoa theo mùa tại hồ, đã dự định chụp từ Tết nhưng đến giờ mới thực hiện được”, Yến chia sẻ.

Những thảm hoa mới tiếp tục làm mới diện mạo khu vực ven Hồ Gươm, tạo thêm điểm nhấn cho không gian trung tâm Hà Nội khi bước vào mùa thu. Sự thay đổi theo mùa cũng khiến nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách trong những ngày thời tiết thuận lợi.