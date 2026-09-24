Hành động nhỏ lan tỏa giá trị lớn

- Chị dắt cháu sang đường đi!

- Đường đang đông thế này, anh dừng lại có ảnh hưởng đến các xe phía sau không ạ? - chị Phương ngần ngại hỏi.

- Không sao đâu, chị cứ sang trước. An toàn cho cháu quan trọng hơn mà chị! - người lái xe ô tô đáp.

Thấy chiếc ô tô phía trước dừng lại, những người đi ô tô, xe máy phía sau cũng chủ động dừng xe. Chị Phương dắt con nhanh chóng qua đường. Sang đến nơi, chị quay lại nói:

- Cảm ơn mọi người nhiều nhé!

Chờ hai mẹ con sang đường an toàn, dòng xe mới tiếp tục di chuyển.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Phương cho rằng, trong lúc đường phố đông đúc, nếu mỗi người chủ động nhường nhau vài giây thì việc đi lại sẽ an toàn và thuận lợi hơn. Đặc biệt, với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn khi qua đường, việc giảm tốc độ, dừng xe nhường đường không chỉ thể hiện sự lịch sự mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh.